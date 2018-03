Stiri pe aceeasi tema

- Autopsia a aratat ca Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt și a provocat o hemoragie interna. Potrivit apropiaților, femeia de afaceri n-a ascultat de sfatul medicilor. In ultima perioada, ea incepuse sa manance cantitați mari de mancare, lucru complet interzis dupa o astfel…

- Exatlon 13 martie. Ediția a inceput intr-o nota amuzanta. Din cauza plictiselii, “Razboinicii” au practicat mai multe jocuri. Mariana a fost provocata de Alex sa spuna cat de rapid ar manca un sticks daca la capatul celalalt s-ar afla Giani Kirița. Exatlon 13 martie. Mariana a ales, insa, sa “fure”…

- Caz halucinant in Fagaras! O tanara a picat examenul auto pentru ca nu a acordat prioritate unui porumbel. Nu, nu este gluma! Pe foaia pe care a primit-o dupa examen scrie clar ce greseala a facut. Tanara de 18 ani din Fagaras nu a trecut proba practica a examenului auto din cauza unei legi inventate.…

- Caz halucinant in Fagaras! O tanara a picat examenul auto pentru ca nu a acordat prioritate unui porumbel. Nu, nu este gluma! Pe foaia pe care a primit-o dupa examen scrie clar ce greseala a facut.

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Accidentul, spun oamenii legii, s-a petrecut din cauza unui șofer in varsta de 49 de ani. Acesta conducea o autoutilitara și a vrut sa iasa din curtea unei societați comerciale amplasate pe strada Divizia 9 Cavalerie. Nu s-a asigurat insa la intrarea pe drum și nu a acordat prioritate unui…

- Neatenția unui șofer a dus la producerea unui accident rutier la Ipotești, soldat cu un ranit și avarierea a trei autovehicule. Impactul a avut loc joi dimineața, la intersecția dintre drumul comunal DC 69 și drumul județean 208A, in zona centrala a comunei Ipotești. In timp ce conducea un ...

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- Medicii trag un semnal de alarma, dupa ce numarul de decese din cauza gripei a ajuns la o cota alarmanta. Gripa a ucis 87 de persoane! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 87, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului…

- Andrei Stoiva va parasi competiția, din cauza unor problem medicale. Cosmein Cernat este cel care le-a dat vestea colegilor lui Andrei. ”Faimoșii” pierd, astfel, unul dintre cei mai buni concurenți. „Prima veste e ca Andrei Stoica nu mai poate concura din cauza unor probleme de sanatate. El va veni…

- Foarte multi dintre utilizatorii retelei mobile de voce a Telekom se plang din cauza unor probleme tehnice survenite in dupa amiaza zilei de luni. De altfel, si compania a postat pe contul oficial de Facebook ca experimenteaza „disfunctionalitati de natura tehnica”, in ceea ce priveste serviciile de…

- Antonia este una dintre mamele model din showbiz-ul de la noi. Ea reușește sa se imparta intre concerte și cei trei copii pe care ii are. Din nefericire, noaptea trecuta s-au scurt clipe delicate in casa in care locuiește cu Alex Velea. Și asta pentru ca fiul lor cel mic a facut febra mare. Cu […] The…

- In noaptea de sambata spre duminica, la secția de psihiatria a Spitalului Județean din Slatina. Un infirmier a ucis o asistenta, apoi s-a sinucis. Barbatul a injunghiat-o pe femeie de 7 ori in spate și de 3 ori in zona gatului, spun anchetatorii. El a fost gasit cu venele taiate și cu o plaga in […]…

- Tami Huntsman a pledat vinovata la capetele de acuzatii pe care tribunalul i le-a adus. Asa a evitat pedeapsa cu moartea! Trupurile celor doi micuti au fost gasite intr-un depozit inchiriat. Tami Joy Huntsman, de 41 de ani, i-a ucis cu sange rece. Si totul din cauza surorii mai mare a celor doi minori.…

- Roxana Dobre și Florin Salam așteapta al treilea copil, motiv de bucurie pentru toata familia, dar bruneta este cam superata din cauza kilogramelor acumulate. Se pare ca iubita celebrului manelist nu-și poate stapani poftele și s-a cam ingrașat, cel puțin in ultima perioada. La ultimul control la medic,…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Carmen Bruma și-a pus in cap mai multe femei, dupa ce a lansat un program de slabit pentru viitoarele mirese. Iubita lui Mircea Badea a creat aceasta dieta special pentru doamnele care trebuie sa slabeasca intr-un timp scurt. Prețul programului de slabit nu este scump, dar tocmai asta le-a facut pe…

- Amalia Nastase a simțit pe propria piele ce inseamna sa fii blocat cu mașina, pe un drum național, in toiul iernii. Ex-soția fostului mare tenismen al Romaniei a povestit ca a sunat la 112, iar persoana care a preluat apelul i-a oferit un raspuns halucinant, precizand ca mașinile responsabile cu dezapezirea…

- Școli inchise in continuare din cauza viscolului și a gerului naprasnic care s-a apustit asupra țarii noastre. Unele unitați școlare raman inchise și miercuri (28 februarie), din cauza ninsorilor, in doua județe. In celelalte zone vizate de cod portocaliu sau galben de viscol și ger, cursurile se suspenda…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Caz șocant la Institutul Oncologic Fundeni, acolo unde doua femei decedate au fost incurcate. Familiile acestora au trecut prin clipe grele, iar la inceput angajații institutului nu au vrut sa creada ca a fost facuta o astfel de greșeala. O familie din Pitesti a venit sambata la Fundeni sa ia acasa…

- Circulatia este oprita, la ora transmiterii stirii, pe DN1, pe ambele sensuri de mers, in dreptul localitatii Beclean din judetul Brasov, dupa ce, pe sensul de mers Fagaras catre Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un tir, trei persoane fiind ranite usor.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 50, a informat joi seara Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii…

- Constantin Dița a dezvaluit la finele anului trecut ca sufera de o boala grava. Cu toate acestea, Giani din „Las Fierbinți” nu a vrut sa spuna despre ce afecțiune este vorba și și-a dorit sa pastreze totul secret. El a recunoscut ca este afectat inca de boala, fiind extrem de palid, dar ca lucrurile…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- De o noapte plina de adrenalina a avut parte un tanar, care s-a urcat la volan fara permis, prin Dej. Era aproape ora 1 in noaptea de vineri spre sambata, cand un tanar care conducea un autoturism prin Dej, pe strada 1 Mai s-a intersectat cu o mașina de politie. Tanarul i-a taiat calea cu …

- Competiția este din ce in ce mai dura la Exatlon! Zilele trecute, echipa „Faimașilor” a trecut prin momente delicate, dupa ce Andrei Stoica a ajuns de urgența la spital. portivul nu a acuzat dureri, insa articulația genunchiului stang i-a fost obstrucționata. El este nevoit sa se deplaseze in carje,…

- Noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical afecteaza mii de salariati din educatie, veniturile acestora diminuandu-se cu aproximativ 20%, se arata intr-un comunicat al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) remis vineri AGERPRES. "Mii de angajati din educatie…

- Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 15.00, in Aiud, aproape de intrarea in municipiu, pe DN1, dinspre Teius. Din primele date, au fost implicate doua masini, un microbuz si un autoturism. Traficul rutier a fost blocat pentru o perioada, insa ulterior circulatia a fost reluata, transmite…

- O profesoara universitara nu știa ca Australia este țara și nu i-a dat nota de trecere la examen unei studente din cauza ca aceasta a analizat sistemul social de aici pentru examen, scrie Daily Mail. Ashley Arnold, care era studenta la fara frecvența, a trebuit sa scrie pentru un examen o lucrare in…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de 175 de centimetri. …

- Un numar de sase masini au fost avariate intr-un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, o femeie de 52 ani, din Galati,…

- Ajuns la sapa de lemn, Ion Parnica, cunoscut drept “Oneata” sau “Regele barbutului din Romania”, ameninta ca se sinucide cu familia din cauza miliardarului Nicolae Dumitru, supranumit “Niro”, din cauza faptului ca a fost pacalit de cel din urma cu un teren de 2.000 de metri patrati din Capitala. Celebrul…

- Accident de circulație, luni seara, pe bulevardul Take Ionescu, chiar in fața sediului IPJ Timiș. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce trei mașini s-au ciocnit ca urmare a faptului ca o șoferița nu a acordat prioritate.

- Polițiști ai Serviciului Rutier au acționat și ieri pentru prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente pe drumurile județene, in special pentru verificarea transporturilor de produse periculoase. Au fost aplicate 30 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de 6.817 lei, au fost…

- Doua autoturisme, dintre care unul echipat taxi, s-au ciocnit la intersectia bulevardului Dimitrie Cantemir cu Splai Bahlui mal drept. Accidentul a avut loc duminica dimineata in jurul orei 10:00. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Cauza coliziunii o reprezinta neacordarea de prioritate.…

- La data de 03 ianuarie a.c, in jurul orei 20.00, politistii rutieri au depistat in trafic un barbat de 40 de ani, din Bacau, care, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2, nu a acordat prioritate si a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 23 de ani, din […] Articolul Din cauza…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea grava a unei persoane, a avut loc, miercuri seara, la Dej.Un biciclist in varsta de 38 de ani din Dej a ajuns miercuri seara la spital dupa ce a fost acrosat de un autoturism la intersectia din zona OMV. Din primele informatii, biciclistul venea dinspre…

- Un tanar de 31 de ani a patruns cu viteza intr-o intersectie, pe DJ 203, lovind in plin un autoturism care circula regulamentar. Sapte persoane, printre care si un minor, au suferit diverse traumatisme, fiind transportate la spital pentru ingrijiri medicale.

- Potrivit reprezentantilor IPJ Cluj, un conducator auto nu a acordat prioritate de trecere altui sofer. “Un conducator auto nu a acordat prioritate de trecere altuia. Conducatorul vinovat are si 31 de ani si este din Cluj-Napoca. În accident au fost implicate patru autoturisme,…

- Un barbat de 31 de ani, din municipiul Suceava, ce conducea miercuri dimineata un autoturism pe bdul 1 Mai din localitate, ajungand la intersecția cu str. Marașești, a efectuat un viraj la stanga fara sa se asigure și fara sa acorde prioritate de trecere unui autoturism care circula din sens opus, ...

- Accident de circulație, miercuri dupa-amiaza, pe strada Cluj din Timișoara. Un mijloc de transport al RATT a fost avariat in urma unei tamponari și a fost retras in depou pentru reparații. Vinovat de producerea accidentului ar fi fost un șofer care nu a acordat prioritate.

- In cadrul unei actiuni organizata marti de politistii din Alba, 11 soferi au ramas fara permis, dupa ce nu au acordat prioritate de trecere pietonilor. Alti 65 de conducatori auto au fost amendati pentru alte abateri. Potrivit IPJ Alba, in 19 decembrie, politistii rutieri din judetul Alba, sprijiniti…

- Șoferul care a provocat accidentul, un barbat in varsta de 46 de ani, a fost transportat sambata la Spitalul Municipal din Timișoara. Era ranit grav și, in ciuda eforturilor medicilor, a decedat luni dimineața. Va reamintim ca sambata in localitatea Variaș a avut loc un accident de…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, adevarul despre divortul dintre Dana si Ionel Ganea. Conform unor surse apropiate cuplului, femeia nu ar mai fi suportat agresiunile fizice repetate la care ar fi fost supusa de sot si a decis sa rupa casnicia. In urma cu ceva timp,…