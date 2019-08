Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela Dinca, a dat o prima declarație in fața anchetatorilor pe data de 27 iulie. Ea a spus ca tatal sau nu a abuzat-o, avand o relație normala. Daniela Dinca a precizat ca in ziua rapirii Alexandrei, din casa lui Gheorghe Dinca au ieșit doi barbați.Citește și:…

- Fiica lui Gheorghe Dinca a afirmat ca nu-si va ierta tatal in cazul in care acesta le-au ucis pe cele doua tinere, Alexandra Macesanu si Luiza Nedelcu. Daniela Dinca a mai spus ca in perioada copilariei tatal sau nu a fost violent cu mama sa si ca toata familia a fost socata de acuzatiile care i se…

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a afirmat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu-și va ierta tatal daca acuzațiile care i se aduc se confirma. Daniela Dinca susține ca tatal sau nu s-a manifestat violent cu membrii familiei sale. „Eu nu scuz, daca e adevarat ceea ce a facut, nu o sa-l iert. Nu…

- Daniela Dinca a susținut ca ieri a aflat ca ieri a aflat ca pe o avocata din oficiu o cheama Cristina Firica, adica nora unui barbat din Caracal care-l știe pe Gheorghe Dinca de 20 de ani. Intrebata cine a informat-o, a raspuns: ”Nu m-a informat nimeni, am sunat sa intreb altceva și atunci mi s-a…

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, susține ca tatal sau nu a fost violent in familie. Dinca este cercetat pentru uciderea și violarea Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, in dosarul oribilelor crime de la Caracal. Danila Dinca a declarat la Antena 3 ca nu a reușit sa ia legatura cu tatal ei, dupa…

- Daniela Dinca a spus ca nu avea o relație apropiata cu tatal sau, pe care ultima data l-a vazut la inmormantarea bunicii sale, anul trecut, de Paște. ”Nu am nicio legatura. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde sti ce se intampla. Din punctul nostru de vedere, ne exprimam compasiunea fata de…

- Daniela Dinca, fiica celui supranumit "monstrul din Caracal" a vorbit despre cazul tatalui sau, dar și despre acuzațiile care i s-au adus de cțtre un afacerist, care a spus ca aceasta ar fi implicata in traficul de persoane. „Nu am nicio legatura. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde sti ce se…

- Familia Alexandrei Maceșanu a aflat in urma cu puțin timp teribila veste, ca Gheorghe Dinca le-a ucis fiica, nu inainte de a o viola. Ieri, mama Alexandrei spunea ca ea simte ca fiica ei este inca in viața.Citește și: Cozmin Gușa da de pamant cu Traian Basescu - 'Statul paralel creat pe vremea…