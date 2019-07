Stiri pe aceeasi tema

- Au sosit și primele vești de la Spitalul Floreasca, acolo unde a fost transportat de urgența Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, dupa ce i s-a facut rau in timpul meciului dintre Dinamo și Craiova.

- Invinsa in prima etapa cu 5-0 de Viitorul, formatia din „Stefan cel Mare“ e in deriva. Fanii sunt in razboi cu conducerea, iar antrenorul ros-albilor, contestat si el, a cedat, duminica seara, in minutul 25 al meciului cu Craiova.

- Clipe de groaza in minutul 25 al meciului Dinamo – Craiova. Eugen Neagoe s-a prabusit din cauza unei crize cardiace si a fost resuscitat in ambulanta. UPDATE 22:00: Conform unor informații de ultim moment de la Spitalul Floreasca, starea lui Eugen Neagoe s-a ameliorat, s-a depașit faza critica, antrenorul…

- Dezastrul din meciul cu Viitorul, 0-5, face primele victime printre titularii echipei gandite de Eugen Neagoe! Conform surselor Gazetei, antrenorul "cainilor" se gandește serios sa il titularizeze pe portarul italian Riccardo Piscitelli, 25 de ani. Evoluția lui de la Ovidiu a lui Catalin Straton, 29…

- Eugen Neagoe a declarat sambata ca nu a regretat niciun moment ca a venit la Dinamo, chiar daca ii este greu sa gestioneze situatia la echipa din Stefan cel Mare, dupa meciul pierdut cu 5-0 in etapa trecuta, contra Viitorului lui Hagi.

- Antrenorii celor doua echipe, olteni amandoi. Eugen Neagoe și Corneliu Papura au un lucru, nedorit, in comun: sunt apostrofați de suporteri și li se cere demisia. Eugen Neagoe și Corneliu Papura au privilegiul de a fi antrenorii a doua dintre cele mai iubite echipe din Romania, dar și nemulțumirea ca…

- Eugen Neagoe (51 de ani) și Gica Hagi (54 de ani) s-au intalnit de patru ori ca antrenori. Fiecare are cate un succes, alte doua jocuri s-au terminat nedecis. Eugen Neagoe are un debut de foc pe banca tehnica al lui Dinamo. Antrenorul de 51 de ani intalnește in primele trei etape ale Ligii 1 pe Viitorul,…

- Mircea Rednic e așteptat de suporteri inapoi la Dinamo, dar „Puriul" e la un pas de a semna cu Al Fateh din Arabia Saudita. Antrenorul in varsta de 57 de ani e in discuții avansate cu echipa care a terminat campionatul pe locul 9 in Arabia Saudita. Rednic e foarte tentat sa plece din Romania, mai ales…