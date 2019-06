Câteva mii de orădeni au asistat la spectacolele de video maping din Piața Unirii „Forme și simboluri ornamentale Art Nouveau in Oradea. Balustrade, uși și ferestre”, reprezinta tema aleasa pentru ediția 2019 a Zilei Art Nouveau. Deși a avut o intarziere de circa 20 de minute, spectacolul din Piața Unirii a adunat un public numeros. Nu toți au fost insa impresionați de acrobațiile de pe Palatul Vulturul Negru și de imaginile proiectate. „Anul trecut parca a fost un show mai complet, mai spectaculos. Ma așteptam la mai mult, insa a fost frumos și acum”, a declarat unul dintre spectatori pentru Bihon.ro. Doi turiști, trecuți de prima tinerețe, au gustat din plin… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

