Stiri pe aceeasi tema

- Codul Muncii a fost modificat de deputati. Guvernul va trebui sa stabileasca anual, in primele 15 zile ale lunii ianuarie, ce zile libere suplimentare vor primi bugetarii in fiecare an, conform unui proiect de act normativ adoptat azi de Camera Deputaților. Practic, modificarea la Codul muncii face…

- "Mai avem ride-sharingul. Sa vedem daca Guvernul o sa dea ordonanta. Proiectul de lege este la comisiile de specialitate, mi se pare ca sunt cinci comisii avizatoare. Am vorbit deja cu liderul grupului PSD, domnul (Alfred-n.red.) Simonis, si, daca ordonanta nu o sa fie data, am vrea sa urgentam acest…

- Un proiect de lege pus in dezbatere in Senat prevede reducerea valorii accizei pentru combustibili, astfel ca prețul benzinei și motorinei s-ar putea reduce de anul viitor, dar și al altor produse și servicii ale caror prețuri conțin cheltuieli de transport. Proiectul se refera la modificarea Codului…

- Dragi romani, Romania pe care ne-o dorim și pentru care am luptat merita un viitor european. Așa cum am afirmat, in nenumarate randuri, proiectul politic al PLUS e despre o Romanie in care oamenii sa nu mai renunțe: la principii, la viitor, la ei inșiși. E proiectul politic al unei generații de oameni…

- In 2019 mai sunt doar opt zile libere, din care patru cad in weekend. Urmatoarea minivacanta pentru bugetari va fi in perioada 16-17 iunie, de Rusalii. ZILE LIBERE 2019 Sambata, 1 iunie: Ziua Copilului Duminica, 16 iunie: Rusaliile Luni, 17 iunie: A doua zi de Rusalii Joi, 15 august: Adormirea Maicii…

- Dupa cele sase zile libere de care se bucura cel putin o categorie de salariati din Romania, cei din sectorul bugetar, in 2019 mai sunt doar opt zile libere, din care patru cad in weekend. ZILE LIBERE 2019 (dupa vacanta 26 aprilie – 1 Mai): Sambata, 1 iunie: Ziua Copilului Duminica, 16 iunie: Rusaliile…

- "Sa si le treaca, sa si le asume (modificarile la Codurile penale - n.r.). Nu vom participa si cred ca asta va fi pozitia Opozitiei, vom discuta la inceputul saptamanii. Sa fie in sala aia cei care isi asuma. Daca ei merg langa cu nebunia asta... Eu nu inteleg de ce vor sa mai schimbe ministrul la…

- Guvernul modifica normele metodologice ale Codului fiscal, referitor la regimul TVA. Sunt vizate cazurile in care furnizorul/prestatorul realizeaza mai multe livrari/prestari catre clientul sau. Potrivit proiectului, atunci cand se comercializeaza un pachet care cuprinde bunuri cu cota redusa de TVA,…