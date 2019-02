Catalonia. Rajoy: Niciun prim-ministru nu poate accepta Doisprezece lideri ai miscarii separatiste catalane sunt judecati pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenta interzis de justitia spaniola, separatistii au proclamat la 27 octombrie acelasi an o republica independenta catalana, declansand cea mai grava criza constitutionala din Spania de la sfarsitul dictaturii franchiste. ''Partea cea mai rea este ca ei stiau. Erau complet constienti ca eu nu voi accepta asta. Ei au creat o situatie imposibila stiind exact ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier spaniol Mariano Rajoy a declarat miercuri ca liderii separatisti catalani stiau exact ce risca atunci cand au convocat un referendum ilegal si au declarat independenta regiunii lor, in 2017, relateaza Reuters si AFP. Doisprezece lideri ai miscarii separatiste catalane sunt judecati pentru…

- Mariano Rajoy, seful guvernului spaniol in timpul tentativei de secesiune a Cataloniei in octombrie 2017, va fi audiat ca martor pe 26 februarie in procesul a 12 fosti lideri separatisti catalani, a anuntat marti Curtea Suprema, relateaza AFP. Fostul lider conservator va fi audiat la ora locala 16,00…

- Procurorul spaniol a negat miercuri ca procesul separatistilor catalani pentru rolul lor în încercarea de secesiune din 2017 este "politic", asa cum sustine apararea, în cea de-a doua zi a a audierilor."Nu independentismul este judecat, nu proiectul politic suveranist…

- Comisia Europeana si-a manifestat marti deplina incredere in ''sistemul judiciar'' si ''ordinea constitutionala'' a Spaniei, anunt venit in ziua in care la Curtea Suprema spaniola a inceput procesul unor lideri separatisti catalani, transmite agentia EFE. ''Avem incredere deplina in sistemul judiciar…

- 'Acesta este procesul cel mai important pe care l-am organizat (de la restabilirea) democratiei', dupa moartea dictatorului Francisco Franco in 1975, a declarat recent presedintele Tribunalului Suprem, Carlos Lesmes. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenta interzis…

- La Tribunalul Suprem al Spaniei incepe marti procesul istoric in care 12 lideri ai miscarii separatiste catalane vor fi judecati pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017, declarat ilegal de Madrid, transmit AFP si dpa. 'Acesta…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a anuntat joi ca a depus o plangere, impreuna cu alti cinci politicieni pro-independenta in asteptarea procesului, la Comitetul ONU pentru Drepturile Omului impotriva 'suspendarii' drepturilor lor politice de catre autoritatile spaniole, relateaza AFP.…

- Dupa un parcurs perfect in grupa de calificare, Romania a pierdut primul meci din Grupa Principala 2, impotriva Olandei, insa depinde in continuare doar de ea pentru a se califica in semifinale. Cu doua victorii in ultimele doua partide, impotriva Spaniei și Ungariei, naționala noastra ar aduna opt…