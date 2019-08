Stiri pe aceeasi tema

- Florina Cercel a murit. Artista s-a stins din viața la 76 de ani. Marea artista a murit in dimineața zilei de 30 iulie din cauza unui cancer la plamani. Marea actrița a fost, in tinerete, una dintre cele mai frumoase romance. A iubit cu patima, insa ghinoanele s-au tinut lant, pe plan…

- Artistul franco-venezuelean Carlos Cruz-Diez, personalitate marcanta a cinetismului, o directie in arta moderna, a murit sambata la Paris la varsta de 95 de ani, a anuntat duminica familia sa, citata de...

- Doliu in lumea sportului. Fostul tenismen australian Peter McNamara a murit la varsta de 64 de ani. Sportivul a ocupat locul 7 mondial, cea mai inalta clasare a lui in ierarhia ATP. El a castigat cinci turnee...

- Marele cineast italian Franco Zeffirelli a murit la varsta de 96 de ani, transmite sambata AFP care citeaza presa italiana, potrivit Agerpres.Regizorul a murit la resedinta sa de la marginea Romei.Franco Zeffirelli s a stins linistit dupa o lunga maladie care s a agravat in ultimele luni, anunta presa…

- Actorul Carmine Caridi, cunoscut pentru rolul sau in filmul ”Nașul”, s-a stins din viața la varsta de 85 de ani. Carmine Caridi a murit la spital, dupa ce a fost in coma cateva zile. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Momentan, nu se stie cu ce probleme de sanatate s-a confruntat Carmine…

- Fostul fotbalist legendar al Olimpiei Satu Mare s-a stins din viata la 72 de ani. “Ciri” cum era cunoscut, a fost jucator al Olimpiei in anii 60 pe vremea cand echipa a evoluat in fosta Divizie C. Kalmar a...

- Doliu in lumea presei sportive. Doru Lepadatu,. un fost operator TVR si un cameraman indragit s a stins din viata. Toti jucatorii echipei nationale de fotbal a Romaniei din anii rsquo;90 il cunosc si il respecta. Informatiia privind trecerea sa in nefiinta a fost publicata de TVR, conform RomaniaTV.net"Directia…

- Doliu in lumea filmului Actorul de comedie Freddie Starr a fost gasit mort in casa lui din Spania. Artistul avea 76 de ani.Vestea a fost confirmata si de managerul sau, pe pagina oficiala de Facebook a artistului:"Sunt managerul lui Freddie. Vreau sa va confirm ca Freddie a murit. Odihneste te in pace…