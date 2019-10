Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Ivan, candidat la alegerile prezidențiale, solicita retragerea reclamei unui magazin online in care apare și filosoful Mihai Șora. El susține ca videoclipul incalca principiile informarii corecte și face propaganda electorala mascata.Citește și: Fosta deținuta politic il SPULBERA…

- Ca exponent al regimului comunist din anii ’50 și angajat al Ministerului de Externe condus de Ana Pauker, Mihai Șora a fost partaș la una dintre cele mai mari crime culturale produse vreodata impotriva poporului roman. Ana Pauker a ordonat distrugerea zilnica prin ardere a 40 de metri liniari de…

- Clipul in care filosoful Mihai Șora explica cum a suferit ororile comunismului a generat foarte multe discuții in mediul virtual. Adrian Papahagi ii amintește lui Șora ca a fost membru al Partidului Comunist Francez și apoi funcționar in Ministerul de Externe al Romaniei, condus de Ana Pauker.Citește…

- Dupa ce Viorica Dancila s-a intalnit cu primarul unui oras de langa New York, a venit randul lui Dan Barna, prezidentiabilul USR-PLUS sa inregistreze un "succes" politic in SUA. Presedintele USR anunta, pe pagina sa de Facebook, ca a avut o intrevedere cu Matthew G. Boyse, adjunctul asistentului…

- Ministrul de Externe cubanez Bruno Rodriguez a cerut miercuri omologului sau canadian, Chrystia Freeland, sa ajute la eliminarea sancțiunilor impuse de SUA asupra Venezuelei, în timpul unei întâlniri privind criza politica și umanitara din țara sud-americana, scrie Reuters. …

- Aproape toate posturile de televiziune s-au abatut de la reguli in relatarea crimelor de la Caracal, este concluzia dupa primele dezbateri ale membrilor Consiliului National al Audiovizualului (CNA).

- Consiliul National al Audiovizualului solicita radiodifuzorilor tratarea cu decenta si responsabilitate a cazului de la Caracal, precum si respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, protectia demnitatii umane si a dreptului la propria imagine. "Avand in vedere modul in care a fost…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a facut apel marti la respect pentru deciziile de politica interna ale fiecarei tari si sa se puna capat "politicii de ingerinta si de mustrare", intr-un...