Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a fost la un pas de moarte, dar si-a revenit si s-a intors in Romania. Designerul a postat pe retelele de socializare un mesaj prin intermediul caruia isi anunta fanii ca este bine, dar ca va avea nevoie de o perioada lunga de recuperare. Catalin Botezatu si-a facut TESTAMENTUL.…

- Xonia a ajuns de nerecunoscut. Artista este transfigurata, iar gurile rele spun ca de vina pentru aceasta situație ar fi operațiile estetice multiple pe care și le-a facut. Xonia, in varsta de 30 de ani, se confunta cu probleme serioase legate de chip. Artista are toata zona capului tumefiata și pana…

- Catalin Botezatu trece prin momente grele. A slabit mult, iar starea lui nu este una tocmai buna. Se simte obosit și inca mai are mult de luptat cu boala crunta care i-a zdruncinat toata viața. Designerul a marturisit, intr-o intervenție la Antena Stars, ca a suferit nu una, ci patru operații in…

- Catalin Botezatu se simte mult mai bine la aproape o luna de la operația grea pe care a suferit-o la colon și deja se pregatește pentru o noua prezentare de moda. Designerul s-a intors in Istanbul pentru a-și reface analizele care au ieșit foarte bine. Catalin Botezatu trebuia sa-si prezinte…

- Tribunalul din Istanbul l-a condamnat pe Bulent Sik pentru "dezvaluire de informatii confidentiale", un verdict pe care Amnesty International l-a calificat drept "o parodie la adresa justitiei". Dr. Bulent Sik a dezvaluit anul trecut rezultatele unui studiu realizat intre 2011 si 2015 impreuna…

- Catalin Botezatu trece prin momente grele dupa ce i s-a descoperit o tumoare la colon. Designerul a fost operat de urgența la Istanbul și acum se afla in perioada de recuperare. Catalin Botezatu, in varsta de 52 de ani, s-a operat de apendicita in urma cu cateva saptamani, insa acum a fost supus unei…

- Catalin Botezatu trece prin una din cele mai mari cumpene ale vieții lui. Creatorul de moda a suferit o intervenție chirurgicala, dupa ce in urma unor analize amanunțite a fost diagnosticat cu o tumora pe colon. Medicii de la Istanbul au decis sa il opereze de urgența și i-au extirpat jumatate din…

- Legendara actrita si cântareata australiana Olivia Newton-John, 70 de ani, a dezvaluit ca sufera de cancer în faza terminala si ca nu stie cât i-a mai ramas de trait.