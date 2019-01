Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan așteapta cu nerabdare sa iși țina in brațe cea de-a doua fetița. Artista este insarcinata in luna a-8-a și se simte perfect. Viitoarea mamica s-a ingrașat 9 kilograme pe parcursul sarcinii. "Am luat vreo 9 kilograme. Nu se vede, nu? La burtica da… Copilul are 2 kg, placenta 500 de grame,…

- Dupa ce a fost criticata ca iși pune sarcina in pericol, continuand sa fie extrem de activa in timpul concertelor sale, Andreea Balan a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a dat replica internauților carcotași. ”Sunt intrebata foarte mult cum de pot dansa in sapte luni de sarcina. Raspunsul…

- Andreea Balan a avut curajul sa vorbeasca despre momentele dificile prin care a trecut, iar detalii nestiute au iesit de abia acum la iveala! Artista a vorbit despre lucrurile la care a trebuit sa renunte, dar si ce i-au transmis medicii.

- Andreea Ibacka abia așteapta sa-și stranga fetița in brațe, insa aceasta se lasa așteptata. Andreea Ibacka urmeaza sa devina mamica peste foarte puțin timp. Bebelușul, o fetița, va fi primul copil al blondei și al doilea al partenerului ei de viața, Cabral. Prezentatorul de televiziune mai are o…

- Andreea Balan si George Burcea se confrunta cu o adevarata problema! Cei doi nu se pot hotari asupra numelui pe care urmeaza sa il poarte cea de-a doua fetita. Sarcina artistei merge spre sapte luni, iar momentul se apropie cu pasi repezi, motiv pentru care incearca sa gaseasca cat mai repede cel mai…

- In timp ce multe persoane care scapa de kilogramele in plus cu ajutorul chirurgiei oscileaza cu greutatea și, de cele mai multe ori, ajung sa puna la loc o parte din kilogramele pe care le-au dat jos cu greu, Raluca Badulescu este din ce in ce mai slaba. La cinci ani de cand și-a micșorat stomacul,…

- Andreea Balan este o mamica activa si chiar daca este in al doilea trimestru de sarcina este nelipsita de la evenimente mondene si de la concerte. Andreea Balan face sport mai ales prin intermediul dansului, astfel ca silueta sa este una de invidiat.

- A fost bombardata de mesaje și s-a speculat in presa timp de cateva zile bune ca ar aștepta inca un copil. Fosta prezentatoare TV s-a decis sa vorbeasca pentru prima data despre acest subiect pe șleau.