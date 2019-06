Cât de lung este drumul cu trenurile sezoniere către Litoral ​Peste câteva zile încep sa circule trenurile sezoniere pentru Constanța și Mangalia, iar cei care vor calatori cu ele trebuie sa-și ia bilete cu mult timp înainte și sa fie pregatiți pentru drumuri lungi și vagoane arhipline. Cea mai lunga ruta este cea de 947 km dintre Satu Mare și Mangalia, iar cel mai rapid tren este acela care face cinci ore între Brașov și Constanța. Problematica este linia Mangalia - Constanța, unde pe 43 de km unele trenuri fac și peste 85 de minute.



Cum arata orarul trenurilor sezoniere (conform datelor de pe portalul Infofer.



Sursa articol: hotnews.ro

