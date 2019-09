Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul al cincilea din Insula Iubirii se apropie de final, iar ultimele doua episoade vor putea fi urmarite duminica pe 8, respectiv 15 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Cuplurile care au venit in Thailanda pentru a-și testa fidelitatea timp de 20 de zile in resorturi diferite, vor ajunge la…

- In urma Bonfire-ului Giei și al lui Bogdan, concurenta a ales sa se desparta de cel cu care a venit in Thailanda pentru a-și testa relația. „Nu imi doresc sa mai revin asupra deciziei. Nu o sa fie ușor, dupa zece ani, am crescut parca impreuna. Este un pas pe care trebuie sa il fac acum, pentru ca daca…

- Ce s-a intamplat la „Insula Iubirii”, episodul 16, sezonul 5. In loc sa se apropie de el, Geanina pare sa-l indeparteze din ce in ce mai mult de Andi, facandu-i loc Denisei sa acționeze. Falsa lor prietenie a luat sfarșit. Teodora a avut parte de un Bonfire dificil, in care a aflat ca Eusebiu a inșelat-o…

- La Purimuntra, Adrian a cerut sa mearga la testimonial și a profitat de ocazie pentru a garanta calitatea serviciilor prestate femeilor, prin rata mare de succes pe care o deține in portofoliu. Alarma de la Purimuntra a insemnat un rezumat al acțiunilor lui Adrian din ultimele zile cand el credea ca…

- INSULA IUBIRII 2019. A venit și prima alarma aducatoare de vești pentru Purimuntra. Baieții au primit un filmuleț care sintetizeaza cele mai importante intamplari ale ultimelor zile de pe insula fetelor și care rezuma una dintre cele mai aprige lupte la care cei prezenți la Minitel au asistat vreodata.…

- Insula iubirii. Sezonul 5. Episod 10. Dupa intalnirea cu ispita Nicoleta de la Ceremonia Focului, Geanina și-a varsat amarul colegilor. Concurenta l-a umilit pe Costas, barbatul cu care a venit in Thailanda.