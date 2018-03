Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate si vanturile puternice au alimentat aparitia unor incendii masive de vegetatie in Australia, au declarat autoritatile, precizand ca flacarile au distrus zeci de locuinte si a ucis numeroase animale. Circa 70 de case au fost avariate sau distruse in Tathra, un sat…

- Tylah Durie din Victoria, Australia, a ajuns de urgenta la spital dupa o reactie alergica. A fost la un pas de orbire din cauza unui produs cosmetic. Adolescenta a vrut sa faca economie la bani si sa nu mearga la salon. Din nefericire, fata a avut o reactie alergica la produsul cosmetic. Urmarile ar…

- Slalomul masculin din cadrul finalelor Cupei Mondiale de schi alpin, la fel ca si slalomul urias feminin, au fost anulate din cauza rafalelor puternice de vant care s-au abatut duminica asupra statiunii suedeze Are, informeaza AFP. In urma acestei decizii, austriacul Marcel Hirscher a…

- Incendiile de vegetatie din sud-estul Australiei au distrus locuinte si au provocat moartea vitelor, fortand sute de oameni sa-si paraseasca locuintele, in contextul in care focul este...

- Cu numerosi debutanti la clasa regina si un Mare Premiu nou in calendar, sezonul de MotoGP incepe pe Eurosport 1 in acest weekend. 2018 vine cu noutati in ceea ce priveste pilotii, cu un circuit nou in calendarul competitional, dar cu aceiasi favoriti la victoria finala. Thailanda…

- O furtuna de proportii face ravagii in nordul Australiei. Cea mai grava situatie este in orasul Darwin, unde peste 26 de mii de oameni au ramas fara energie electrica. Vantul bate cu peste 130 de kilometri pe ora.

- Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0."Am incerca sa-mi pun in aplicare…

- Un barbat din Australia este cea de-a cincea persoana care si-a pierdut viata dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale, relateaza vineri DPA. Toate victimele au consumat cantalup cultivat la o ferma de langa orasul Griffith, la 575 de kilometri…

- Persoanele cu insomnie sunt mai expuse unor boli precum diabetul, din cauza dereglarii nivelului insulinei, si hipertiroidia, produsa de excesul de hormoni tiroidieni. Studiile au aratat ca insomnia favorizeaza aparitia infarctului si a accidentului vascular cerebral. Scaderea…

- Aproximativ 3.000 de pompieri au fost mobilizați și se afla in teren alaturi de 2.000 de mijloace tehnice necesare intervenției de urgența. Masura a fost luata in contextul avertizarii de cod roșu de inundații in bazinele hidrografice Homorodul Mare și Homorodul Mic, din județele Harghita și Brașov…

- Pompierii salajeni au intervenit in ultima saptamana la 56 de evenimente, dintre care sase incendii, o indepartare de elemente partial desprinse la fatada unui imobil de pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau si 49 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat de catre echipajele SMURD. Potrivit…

- In minutul 73 al partidei dintre Eibar și Real Madrid, terminata cu victoria oaspeților, socr 2-1, capitanul lui Real, Sergio Ramos, a ieșit de pe teren și s-a indreptat catre tunel. Situația a starnit multe discuții atat in tribuna, cat și dupa meci. Mai ales ca Ramos și-a lasat echipa timp de 5 minute…

- Serena Williams a justificat joi seara recurgerea la o Autorizatie de utilizare in scop terapeutic (AUT) in timpul turneului de la Roland Garros din 2015, explicand, cu ocazia turneului WTA de la Indian Wells, ca ea a recurs deseori la o astfel de autorizatie, dar ca nu a fost niciodata controlata…

- E haos in Irlanda, care indura cea mai grea iarna din ultimele trei decenii. Furtuna Emma venita din Atlantic a adus zapada si de doi metri in unele zone ale tarii. Zeci de mii de oameni au fost lasati fara curent, apa, telefon sau internet. In spitalele irlandeze, toate operatiile care nu reprezinta…

- O persoana a decedat din cauza viscolului care a afectat vineri Hokkaido, cea mai nordica insula a Japoniei, informeaza DPA. Un barbat de circa 20 de ani a fost gasit mort in localitatea Tomakomai dupa ce a incercat, impreuna cu alte doua persoane, sa salveze un sofer a carui masina ramasese blocata…

- Drumul dintre satele Ciuguzel și Ocnișoara din comuna Lopadea Noua, singura cale care asigura accesul locuitorilor din satul Ocnișoara, este ”cufundat” in noroi. Un cititor al publicației noastre ne-a trimis imagini insoțite de un mesaj, in care spune ca drumul devine impractibabil la orice ploaie…

- Sancțiunile impuse impotriva concernului rusesc Kalașnikov (parte a corporației de stat Rosteh) i-au inchis accesul pe 70-90% din piața mondiala de arme civile, se arata in raportul trimestrial al companiei, citat de Interfax. „Sancțiunile sectoriale impuse in 2014 impotriva „Kalașnikov“ din partea…

- Mai mulți locuitori din zona ultracentrala a Timișoarei au trecut prin momente de groaza, dupa ce un apartament de pe strada Republicii a fost cuprins de flacari. Vecinii au simțit mirosul puternic de fum și au sunat imediat la 112. La fața locului au sosit doua echipaje de la Pompieri, dar și unul…

- Timpul de reactie al echipajelor Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a scazut semnificativ, ajungând, în medie, la aproape zece minute în cazul pompierilor si circa sapte minute în cazul SMURD. Potrivit bilantului pe 2017, prezentat miercuri de conducerea…

- Razboaie au avut loc mai tot timpul de-a lungul istorie. În timp ce unele s-au sfârsit rapid, au existat câteva razboaie ce au durat secole pâna sa fie încheiate. În cele ce urmeaza va vom prezenta zece dintre cele mai lungi razboaie din istorie.…

- Aproximativ jumatate din populatia de 2,6 milioane de persoane stramutata din Irak in ultimii trei ani din cauza razboiului cu militantii Stat Islamic reprezinta copii, iar violentele persistente ingreuneaza incercarile de a le imbunatati soarta, a transmis vineri ONU. In timp ce guvernul din Bagdad…

- Caldura extrema a provocat vineri mai multe decese in statul Victoria din Australia, tara afectata de temperaturi caniculare care depasesc 40 de grade Celsius, potrivit serviciilor de urgenta, informeaza DPA. De joi, echipele de interventie au fost solicitate la peste 30 de cazuri de stop…

- Circa 100 de autovehicule asteapta de joi dimineata sa plece din municipiul Tulcea spre judetele din Moldova, insa autoritatile tulcene le-au interzis continuarea deplasarii pana cand drumul european 87 Tulcea-Braila va deveni practicabil. Alte cateva zeci de autoturisme sunt blocate in…

- Holly Butcher, din New South Wales, Australia, a redactat o scrisoare in ultimele zile de viața și și-a rugat familia ca textul sa fie facut public dupa ce moare, scrie digi24.ro. Pe 4 ianuarie, fata a pierdut lupta cu Sarcomul Ewing, o tumora maligna osoasa foarte agresiva, care apare mai ales la…

- Un val de caldura excesiva poate perturba programul turneului Grand Slem de la Melbourne. Autoritațile statului Victoria avertizeaza ca joi și vineri temperaturile pot urca pana la 45 de grade...

- Locuitorii orașului Perth au avut parte de un spectacol pe cer, in urma incendiilor de vegetație. Peste 1.200 de hectare au fost distruse in urma incendiilor care au avut loc in ultima perioada, noteaza BBC News. Peste 150 de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone…

- O echipa de oameni de stiinta a descoperit in rocile sedimentare din zona Stramtorii Bass ce separa Tasmania de sudul Australiei ramasitele fosilizate ale unui dinozaur ierbivor cu doua picioare, de greutatea unui curcan, relateaza Reuters. Paleontologii au anuntat joi ca scheletul partial…

- Temperatura in Sydney, cel mai mare oras din Australia, a urcat duminica pana la 47,3 grade Celsius, cea mai ridicata valoare inregistrata in ultimii 79 de ani, informeaza BBC News online. Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney.…

- Joi seara, la ora 21.39. Garda Nusfalau si SVSU Crasna, din cadrul ISU Salaj, au intervenit la un incendiu izbucnit la o casa in localitatea Mal. Interventia pompierilor a fost ingreunata de un drum impracticabil, la aproximativ 600 m de locul interventiei echipajele s-au deplasat pe jos. Cauza probabila…

- O echipa de cercetatori de la University of New South Wales, Australia, sustine ca dispune de tot ce ii trebuie pentru a construi un reactor de fuziune nucleara care va fi capabil sa produca mai multa energie decat cea consumata, ce va functiona diferit fata de celelalte reactoare de fuziune concepute…

- Timpul cald de afara ii pune in garda pe agricultori. Acestia isi fac griji ca temperaturile ridicate ar putea reduce din rezistenta plantelor la inghet. Agronomii sustin ca cel mai mult ar putea fi afectate culturile cerealiere. Vasile Roman din Gangura, Raionul Ialoveni, a semanat 120 de hectare de…

- Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit de fulger in Kings Canyon, din centrul Australiei, a anuntat marti politia, citata de DPA. Victima se plimba luni, impreuna cu alti patru membri...

- Garda de intervenție Sebeș a intervenit joi, la ora 21.09, in localitatea Sasciori, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cabana, proprietatea lui B.E.H. Pompierii militari au acționat cu trei austospeciale de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Sasciori.…

- Banii cheltuiți pentru cumpararea și transportarea bradului din Ucraina vor fi recuperați. Asta a declarat primarul general interimar, Silvia Radu, cu mai bine de o saptamina in urma. Timpul trece, insa asa si cei 28 de mii de lei nu au mai aparut in contul Primariei. Contactat telefonic de NOI.md,…

- Un incendiu care a izbucnit miercuri in apropiere de statiunile turistice Pollenca si Port de Pollenca din insula Mallorca a distrus aproximativ 100 de hectare de vegetatie si a determinat evacuarea a peste 60 de locuinte, au anuntat joi serviciile de urgente spaniole, citate de Xinhua. Cauzele incendiului…

- Un ciclon a doborat mai multi arbori, a provocat intreruperi in alimentarea cu energie electrica si a cauzat pagube unor cladiri din nord-vestul Australiei, a anuntat joi postul national ABC, citat de DPA. Ciclonul Hilda a trecut la primele ore ale zilei de joi peste o zona populata de comunitati…

- ''Unele persoane abia acum au curajul sa priveasca in trecut si sa ceara sa-si consulte dosarul, cand au devenit pensionari'', a declarat Jahn. ''Le este frica sa afle daca au fost spionati de catre vecini sau prieteni'', a adaugat Jahn, care a fost militant pentru drepturile omului in fosta Germanie…

- Cel puțin cinci persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, noteaza The Sun. UPDATE 25 decembrie: Autoritațile americane au anunțat ca bilanțul accidentului aviatic a crescut la cinci morți. Printre persoanele…

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…

- Cel mai vechi mister din istoria militara a Australiei a fost rezolvat odata cu descoperirea, langa Papua Noua Guinee, a epavei unui submarin disparut in timpul Primului Razboi Mondial, au anuntat joi autoritatile, informeaza AFP. HMAS AE1, primul dintre cele doua submarine de clasa E…

- Persoane necunoscute au distrus cu ciocanul o amprenta de dinozaur veche de 115 milioane de ani in situl din localitatea Flat Rocks, din sud-estul Australiei, au informat miercuri mass-media locale citate de agentiile EFE si AFP. Amprenta, care apartine unui dinozaur carnivor, a fost descoperita…

