Casă în flăcări la Mândruloc Viteza de reacție și profesionalismul pompierilor Detașamentului Arad din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența au facut diferența. Aceștia au invervenit, sambata dupa-masa, la un incendiu izbucnit la acoperișul unui imobil din localitatea aradeana Mandruloc. Doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și opt subofițeri s-au luptat aproximativ o ora cu incendiul violent, favorizat de materialul din care era construita cladirea. Existand riscul ca flacarile sa se extinda la intreaga construcție, dar și la cele invecinate, pompierii au acționat rapid, lichidand focul in limitele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

