Autor: Stelian ȚURLEA De la inceput simt nevoia sa va captez: acest cel mai recent roman al scriitorului britanic Julian Barnes este unul dintre cele mai bune scrise de el, impecabil; și impecabil tradus de Radu Paraschivescu. „Cei mai mulți dintre noi au de spus o singura poveste. Asta nu inseamna ca ni se intampla un singur lucru in viața – se petrec nenumarate intamplari, pe care le transformam in nenumarate povesti. Insa una singura conteaza cu adevarat, pe una singura merita pana la urma s-o spui. Ceea ce urmeaza e povestea mea.“ Povestea incepe in vara anilor ’60, intr-un sat de langa Londra,…