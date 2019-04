Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ratat calificarea in finala FedCup, dupa ce perechea Monica Niculescu/Simona Halep a fost invinsa, duminica, la Rouen, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, de cuplul Kristina Mladenovic/Caroline Garcia. Franta s-a impus in fata Romaniei, cu scorul de 3-2, in semifinalele FedCup.

- Echipa Romaniei (Simona Halep și Monica Niculescu) a pierdut meciul cu echipa Franței (Caroline Garcia și Kristina Mladenovic) de la Fed Cup. Scorul final dintre Halep / Niculescu și Garcia / Mladenovic a fost 7-5, 3-6, 4-6.Citește și: ULTIMA ORA Volodimir Zelenski a castigat scrutinul prezidential…

- Perechile Monica Niculescu/Simona Halep si Kristina Mladenovic/Caroline Garcia se vor infrunta in meciul decisiv de dublu care va stabili finalista FedCup, dintre Romania si Franta, informeaza News.ro.Citește și: Caroline Garcia: 'Am vrut sa castig și am incercat totul' Dupa meciurile…

- "A fost o atmosfera incredibila, vreau sa le multumesc tuturor pentru sustinere, a contat foarte mult pentru ca meciul a fost dificil, ea a jucat extraordinar, dar consider ca am putut sa castig pentru faptul ca am luptat. Nu mi-am dorit sa joc trei ore, dar daca a trebuit am fost pregatita si ma…

- Pauline Parmentier, locul 53 WTA, si Irina Begu, locul 83 WTA, se vor infrunta in ultimul meci de simplu al intalnirii Franta - Romania din semifinalele FedCup, dupa ce capitanii celor doua echipe au renuntat la Mihaela Buzarnescu si la Kristina Mladenovic, informeaza News.ro.Citește și: Simona…

- IRINA BEGU PAULINE PARMENTIER LIVE STREAM VIDEO FED CUP FRANTA ROMANIA. IRINA BEGU o va inlocui pe Mihaela Buzarnescu, iar PAULINE PARMENTIER pe Kristina Mladenovic in meciul al patrulea al intalnirii FRANTA ROMANIA FED CUP. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, duminica, in jurul oeri 16:00, IRINA…

- "Imi pare foarte rau pentru acest meci, ca nu l-am castigat. Am fost foarte motivata. Ea a fost solida cap-coada. A fost foarte greu sa pot lua initiativa. Regret ca nu am reusit mai mult sa atac. Am dat tot ce am putut si am luptat pana la ultima minge. Nu am atat de mult sa imi reprosez astazi…

- Dupa victoria stralucita a Simonei Halep, iata reversul prin care Franța egaleaza in disputa cu Romania. Mihaela Buzarnescu, locul 30 WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-3, de Caroline Garcia, locul 21 WTA, in al doilea meci al semifinalei FedCup Franta – Romania de la Rouen. Egalitatea…