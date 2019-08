Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua si-a refacut viata alaturi de Cosmin si, dupa lucrurile pe care le spune artista, ar parea ca este chiar barbatul perfect! Se inteleg de minune, o sustine si o face sa se gandeasca la viitor.

- Mirela Banias este o femeie foarte cocheta si are mare grija de felul in care arata. Drept dovada, dupa incheierea competitiei, fosta concurenta de la "Insula Iubirii" a slabit foarte mult si acum arata excelent.

- Culita Sterp si Carmen de la Salciua au decis sa o ia pe drumuri separate si nimic nu i-a mai facut sa se intoarca unul in bratele celuilalt. Artista si-a gasit deja fericirea in persoana lui Cosmin, in timp ce fostul sau sot inca asteapta marea iubire.