Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan s-a declarat total nemultumita de explicatiile date de oficialii Politiei Romane in cazul agentului de la Rutiera acuzat de pedofilie și a anunțat ca a cerut schimbarea din functie a sefului IGPR, Bogdan Despescu. „Am cerut clarificari de la conducerea Politiei Romane. Am constatat ca a facut…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, referindu-se la cazul polițistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitaților Poliției se folosesc teste psihologice fara licența, solicitand refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat astazi (marți, n.r.) cu șeful centrului de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti, dupa verificarile efectuate ca urmare a arestarii politistului suspectat de pedofilie, ca in majoritatea unitatilor Politiei se folosesc teste psihologice fara licenta si a solicitat refacerea intregii proceduri de testare. „Am discutat…

- "Aștept ca șeful Serviciului Omoruri sa faca un pas in spate. Aștept sa faca acest pas in spate și seful de la Control Intern din cadrul Brigazii Rutiere. Aștept ca toți cei care vor fi evidențiați sa se pregateasca sa plece," a spus Carmen Dan. Ministrul Afacerilor Interne spune de asemenea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze pentru modul in care a fost gestionata gasirea pedofilului din Drumul Taberei dar si pentru alte motive, a declarat vicepresedintele PNL, deputatul Gigel Stirbu, intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "Este necesara demisia…

- Angajari in poliție in anul 2018, din sursa externa. MAI face peste 6000 de angajari in acest an. Ministerul Afacerilor Interne va organiza concursuri pentru ocuparea posturilor, pentru a compensa deficitul de cadre in acest sector. Carmen Dan, Ministrul Afacerilor Interne, a facut, sambata, un anunț…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, i-a vizitat vineri pe politistii de la Brigada Rutiera Bucuresti si pe cei de la Sectia 7, dar si pe lucratorii Detasamentului de Pompieri "Mihai Voda". "Ziua de astazi mi-am dorit a fi dedicata unor intalniri cu o parte din oamenii care zilnic…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat marti ca seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris, nu avea mandat sa faca declaratii publice in legatura cu modificarile aduse Codurilor penale, subliniind ca politistii trebuie sa se tina departe de sfera politica. Citeste si: Augustin…

- Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a spus, marti, referitor la cazul fetei care a fost agresata la statia de metrou Costin Georgian de o femeie care, ulterior, a omorat o fata dupa ce a impins-o in fata trenului intr-o alta statie, ca procedurile au fost respectate de politisti, insa este…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca o ancheta interna este in desfasurare in urma incidentelor de la metrou, dintre care unul s-a soldat cu moartea unei tinere insarcinate, adaugand ca a solicitat sa ii fie prezentata situatia...

- Carmen Dan critica 112, dupa crima de la metrou. Scandal la 112, dupa crima de la metrou. Ministrul Afacerilor Interne (MAI), Carmen Dan, a recunoscut ca a existat o sincopa la 112, dupa ce tatal supraviețuitoarei de la metrou a facut acuzații grave la adresa operatorului de la serviciul național de…

- Caz infiorator petrecut intr-o statie de metrou din Capitala. O tanara a murit dupa ce a fost impinsa pe sine, in fata trenului care intra in statia Dristor 1. Suspecta a fost identificata si prinsa in timp record, fiind vorba de o femeie care incercase un gest similar in statia Costin Georgian, tot…

- "Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, transmite felicitari polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care au reușit, in doar cateva ore, sa identifice persoana suspecta de savarșirea faptelor teribile din stațiile de metrou Costin Georgian și Dristor 1",…

- "Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, transmite felicitari politistilor din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti care au reusit, in doar cateva ore, sa identifice persoana suspecta de savarsirea faptelor teribile din statiile de metrou Costin Georgian si Dristor 1",…

- Un tanar de 25 de ani a fost impuscat de catre un politist in timpul unui conflict izbucnit in Sangeorz-Bai, judetul Bistrita-Nasaud. Barbatul a murit la spital in noaptea de vineri spre sambata, potrivit News.ro . Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita, tanarul era…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunțat miercuri ca au fost transmise Ministerului Justiției propuneri de modificare a Codului penal in ceea ce privește infracțiunile de ucidere, de ultraj și de ultraj judiciar. "Și ieri am trecut printr-o situație foarte…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustine ca a cerut "expres" ca in interventii sau in patrulare sa existe cate doi politisti si, in contextul incidentului din Tulcea, se intreaba de ce omul legii implicat in acel episod era singur si ce sef a decis ca acesta sa actioneze singur."Am…

- „Situatia oricum este deosebit de grava pentru ca nu-i vorba numai despre un membru al Guvernului este vorba despre Ministrul Afacerilor Interne si membru al CSAT, iar descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca a solicitat "categoric" abrogarea din Statutul politistului a textului ce permite pensionarea politistilor la varste mai mici de 47 de ani.

- Carmen Dan: Am solicitat abrogarea textului de lege privitor la pensionarea polițiștilor inainte de 47 de ani Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca a solicitat "categoric" abrogarea din Statutul polițistului a textului ce permite pensionarea polițiștilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, sustine ca este o tinta a procurorilor, din cauza faptului ca este apropiata de Liviu Dragnea, presedintele PSD, sustinand ca se asteapta sa i se intample "lucruri care nu ar trebui sa se intample".

- Ministrul Afacerilor Interne a ajuns, joi, la sediul central DIICOT, pentru audieri. Carmen Dan a mai fost si în urma cu o luna la DIICOT pentru a depune o plângere depusa pe numele lui Romica Parpalea. La intrarea în sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat, luni, fiind solicitata sa comenteze o posibila demisie a lui Liviu Dragnea in contextul demisiilor depuse de Sevil Shhaideh si Rovana Plumb dupa ce au fost puse sub urmarire penala, ca situatia presedintelui PSD este una "total deosebita". …

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dat asigurari ca va sustine in continuare imbunatatirea conditiilor de munca ale jandarmilor, avand in vedere rolul important pe care Jandarmeria il are in asigurarea ordinii, linistii publice si sigurantei cetatenilor. Aceasta a participat joi la…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunta ca eliminarea conditiei de inaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile de agenti si subofiteri.

- Schimbari MAJORE la Academia de Politie. VEZI ce se va intampla la concursurile de admitere… Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunta ca eliminarea conditiei de inaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunta ca eliminarea conditiei de inaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile de agenti si subofiteri. In ceea ce priveste introducerea traseului practic aplicativ,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, precizeaza ca eliminarea condiției de inalțime va fi menținuta și pentru viitoarele concursuri din sursa externa și pentru cele din anul 2018 la Academia de Poliție și școlile de agenți și subofițeri. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook…

- C. Dan: Eliminarea conditiei de inaltime, mentinuta la viitoarele exemene Ministrul de interne, Carmen Dan, afirma ca eliminarea conditiei de înaltime va fi mentinuta si la concursurile de anul viitor pentru admiterea la Academia de Politie si la scolile de agenti si subofiteri. Într-o…

- Eliminarea conditiei de înaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile de agenti si subofiteri, a anuntat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Ea a facut astfel precizari referitoare la un…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunta ca eliminarea conditiei de inaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile de agenti si subofiteri. In ceea ce priveste introducerea traseului practic aplicativ,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, precizeaza ca eliminarea condiției de înalțime va fi menținuta și pentru viitoarele concursuri din sursa externa și pentru cele din anul 2018 la Academia de Poliție și școlile de agenți și subofițeri.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, precizeaza ca eliminarea condiției de inalțime va fi menținuta și pentru viitoarele concursuri din sursa externa și pentru cele din anul 2018 la Academia de Poliție și școlile de agenți și subofițeri. Într-o postare pe pagina sa de Facebook…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunța ca eliminarea condiției de înalțime va fi menținuta și pentru viitoarele concursuri din sursa externa și pentru cele din anul 2018 la Academia de Poliție și școlile de agenți și subofițeri. În ceea ce privește introducerea traseului practic…

- Ministrul Afacerilor Interne, a facut, duminica, precizari referitoare la ordinul aflat in dezbatere publica si care face referire la introducerea unui traseu practic aplicativ si eliminarea conditiei de inaltime la admiterea in scolile din subordinea ministerului. "Eliminarea conditiei de inaltime…

- Ministrul Afacerilor Interne, a facut, duminica, precizari referitoare la ordinul aflat in dezbatere publica si care face referire la introducerea unui traseu practic aplicativ si eliminarea conditiei de inaltime la admiterea in scolile din subordinea ministerului. "Eliminarea conditiei de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunta ca eliminarea conditiei de inaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile de agenti si subofiteri. In ceea ce priveste introducerea traseului practic aplicativ,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat ca renunta la criteriul de inaltime pentru admiterea in scolile MAI. Mai mult, in locul probelor fizice specifice, a fost introdus traseul aplicativ. „Inaltimea candidatilor este testata in continuare, insa sunt aplicate metode mult mai obiective…

- „La Academia de Politie se desfasoara mai multe activitati de verificare de Corpul de control. Va informez ca exista si un dosar penal. Tocmai pentru ca a existat suspiciunea serioasa si grava pe care v-o confirm ca la sfarsitul acestui an academic, intr-o institutie de prestigiu, singura care pregateste…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a mers, ieri, la sediul DIICOT unde a depus o plangere pe numele lui Romica Parpalea, cunoscut drept „mortul lui Dragnea”. Acesta este denuntator si in dosarul Referendumului, in care Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare. Cand…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, l-a cunoscut și felicitat personal pe polițistul Valentin Arsene, care impreuna cu cainele polițist Ref a reușit sa o gaseasca pe fetița disparuta in zona padurii din comuna Dumbrava, Prahova. Sursa foto: Poliția Româna / Facebook …

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, s-a intalnit vineri cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe, cu ministrul Energiei, Toma Petcu si cu meteorologul Florinela Georgesc, si a discutat, in sistem videoconferinta, cu toti prefectii de judete, facand apel la toate autoritatile sa se pregateasca…