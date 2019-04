Carmen Avram: Vreau să vă fac o mărturisire. Foarte puțini știu „Vreau sa va fac o marturisire: probabil ca foarte puțini dintre dumneavoastra știu ca, inainte de a fi jurnalist, am fost, un pic, inginer. Și nu orice fel de inginer, ci constructor de cai ferate, drumuri și poduri. Daca viața ar fi curs altfel, in acești 30 de ani m-aș fi uitat cu tristețe la diferitele guverne și m-aș fi intrebat de ce nu suntem chemați la munca noi, constructorii Romaniei? Viața mea insa, cum știți, a curs altfel, așa ca am facut nu autostrazi, poduri și cai ferate, ci emisiuni despre ele. Azi, insa, incep sa am speranța pentru tagma mea, pentru care sper ca vor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

