Carla’s Dreams lansează penultimul act din “Nocturn” – “Gust amar” Carla’s Dreams a lansat o noua piesa din seria “Nocturn” care se numește “Gust amar” și este penultimul act. “Nu totul e ce pare ) Dar cat de cute erau in “Luna”. Awww ,) V-am cuprins!! ,)”, au spus Carla’s Dreams. In plus, artiștii au lansat și testimoniale care insoțesc povestea surprinsa in videoclipul oficial. “Trei mici filmulețe care o sa intregeasca imaginea a ceea ce veți vedea și auzi in clip ,) Vorba ceea – diamantul cazut in noroi tot diamant ramane, iar praful ridicat pana la cer – tot praf”, au spus Carla’s Dreams. Videoclipul a fost filmat la Chișinau, in regia lui Roman Burlaca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

