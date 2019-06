Care sunt amenințările responsabile de atacurile cibernetice recente asupra unor spitale din România ​În urma unei investigații derulate de specialiști în securitate cibernetica din cadrul Bitdefender, Cyberint și CERT-RO s-a constatat ca amenințarile responsabile de atacurile cibernetice recente asupra unor spitale din România sunt Maoloa și Phobos.



Despre Maoloa



Maoloa este o familie de malware relativ noua în peisajul amenințarilor informatice. Aparut în februarie 2019, Maoloa e inspirat dintr-o familie de ransomware numita GlobeImposter, cu care împartașește numeroase caracteristici comune.



Maoloa se raspândește prin e-mailuri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in securitate cibernetica din cadrul Bitdefender, Cyberint si CERT-RO au constatat, in urma investigatiei derulate, ca amenintarile responsabile de atacurile cibernetice recente asupra unor spitale...

- Specialistii in securitate cibernetica din cadrul Bitdefender, Cyberint si CERT-RO au constatat, in urma investigatiei derulate, ca amenintarile responsabile de atacurile cibernetice recente asupra unor spitale din Romania sunt Maoloa si Phobos, conform

- Autorii atacurilor cibernetice asupra spitalelor ar putea fi chinezi Foto: Arhiva. Autorii atacurilor cibernetice asupra spitalelor din România ar putea fi chinezi, sustin specialistii Centrului National Cyberint al Serviciului Român de Informatii. Aceasta apreciere…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca a fost primita o informare vizand o crestere semnificativa a atacurilor cibernetice, astfel ca au fost transmise recomandari catre toate spitalele din Romania."Ieri (miercuri - n.r.) am primit o informare de la Centrul National de Raspuns la Incidente…

- In urma ploilor torențiale de vineri seara, in terminalul de pasageri al Aeroportului International "Henri Coanda" Bucuresti au aparut, local, infiltratii de apa, inclusiv in zone tranzitate de catre pasageri. "Ca efect al ploilor torentiale din seara zilei de 31 mai, in terminalul de pasageri al Aeroportului…

- ”Eu, astazi, la 10:00, am fost, impreuna cu tinerii, care sunt viitori lideri in energie ai acestei țari, tineri absolvenție de facultate care au facut o asociație ”Energia ta schimba lumea”. Am lansat prosumerul, adica dvs. acasa puteți sa va puneți panouri fotovoltaice, sa va asigurați energia…

- Specialistii Centrului National Cyberint, din cadrul Serviciului Roman de Informatii, au elaborat cinci scenarii in cazul unor posibile atacuri cibernetice asupra sistemelor informatice folosite de institutiile publice in perioada alegerilor europarlamentare si prezidentiale din acest an. Specialistii…

- Imagini de cosmar la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Judetean Cluj-Napoca! Deputatul USR Emanuel Ungureanu vine cu acuzatii grave la adresa medicilor. Parlamentarul spune ca pacientii de la oftalmologie sunt nevoiti sa-si cumpere toate materialele pentru operatii de la magazinele unor medici…