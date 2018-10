Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca va incepe reducerea asistentei financiare acordate statelor Guatemala, Honduras si El Salvador, din cauza ca nu opresc imigrantii latino-americani care se indreapta spre Statele Unite.

- "Guatemala, Honduras si Salvador nu au fost capabile sa-si faca treaba si sa-i impiedice pe oameni sa-si paraseasca tarile pentru a veni in mod ilegal in SUA. Vom incepe sa taiem sau sa reducem in mod semnificativ enormul ajutor international pe care il acordam acestor tari", a indicat Trump intr-un…

- La peste o saptamana de cand a pornit din Honduras, o caravana a migrantilor a avansat duminica prin Mexic spre SUA, in ciuda avertizarilor din partea presedintelui american Donald Trump si a guvernului mexican, relateaza dpa. Mii de barbati, femei si copii au avansat 40 de kilometri pe…

- Emigranții au ajuns in numar mare la granița și au fost așteptați de autoritațile mexicane care au folosit spray cu piper pentru a-i ține departe de gardurile de sarma instalate pe podul care leaga Mexicul de Guatemala. Un grup de 50 persoane au reușit sa se strecoare pe langa autoritați și sa treaca…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza agerpres.ro.

- Presedintele american, Donald Trump, a somat, joi, Administratia mexicana sa opreasca afluxul de imigranti latino-americani, avertizand ca, in caz contrar, va mobiliza armata SUA pentru a inchide frontiera cu Mexicul."Ma uit la asaltul coordonat de Partidul Democrat (ei vor frontiere deschise…

- Organizatorul unei caravane de migranti din Honduras a fost retinut marti in Guatemala, in timp ce guvernul SUA a amenintat ca va retrage ajutorul acordat ambelor tari, precum si pentru El Salvador, in cazul in care fluxul de migranti care vor sa ajunga in SUA nu va fi oprit, relateaza Reuters.