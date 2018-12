Doua persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite, dupa un carambol cu trei masini ce s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza. Accidentul a avut loc in jurul orei 13, pe DN1 in Brasov, intre Mandra si Sercaia. Traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri, circulatia fiind deviata pe alta ruta, pana la finalizarea cercetarilor.