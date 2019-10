Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite miercuri dimineața, dupa ce un camion oprit pe banda de urgența a autostrazii A1 Deva-Nadlac, in zona localitații Manaștiur, județul Timiș, a fost lovit de un alt camion. Ulterior, alte patru mașini din coloana s-au ciocnit.

- Povestea vesnica a lotului 3 din autostrada Lugoj – Deva s-ar putea termina pana la finalul lunii septembrie a acestui an. Cel putin astfel sustine depututatul PSD de Timis, Alfred Simonis, in urma discutiilor purtate cu ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Soferii care folosesc autostrada A1 ar putea…

- Luni, 12 august, este programata recepția loturilor 3 și 4 ale Autostrazii A1 Lugoj – Deva, potrivit Asociației Pro Infrastructura. Din autostrada promisa vor lipsi insa 8 kilometri, cei pe care trebuiesc construite „tunelurile pentru ursi”, la limita dintre judetele Hunedoara si Timis. Astfel, șoferii…

- ISU Constanta a fost solicitat sa intervina pentru gestionarea unei situatii de urgenta aparute in urma unui carambol ce s a produs pe Autostrada A2, la kilometrul 206, sensul de mers spre Constanta. La fata locului se deplaseaza o autospeciala de stingere, una de descarcerare grea, doua autospeciale…