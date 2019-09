Stiri pe aceeasi tema

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu a vorbit in direct la Romania TV despre inscenarea facuta astazi de un barbat care a spus ca le deține pe cele doua fete și ca dorește in schimb 3.500 de euro pentru fiecare fata. ”Daca apar asemenea ipoteze și indivizi care susțin ca le au pe fete,…

- Unchiul Alexandrei a publicat, joi, un raport preliminar cu firul actiunilor autoritatilor in ziua in care Alexandra a sunat la 112. Procurorul s-a sesizat de la TV, iar politia si procurorii au decis de comun acord sa nu intre in casa lui Gheorghe Dinca pana la ora 06.00 desi aveau certitudinea…

- Fotografia, facuta de catre un roman din diaspora, s-a viralizat cu repeziciune. Apelul catre italieni de a contribui la gasirea celor doua fete disparute in Caracal prinde un ecou tot mai extins, scrie stiri.botosani.ro. In text se subliniaza incompetenta anchetatorilor, cele doua pustoaice, Alexandra,…

- Libertatea a solicitat un punct de vedere oficial carabinierilor din Bari (n.r. poliția din Italia) in cazul lui Gheorghe Dinca despre care, pe langa acuzația ca a ucis doua adolescente, s-a zvonit ca ar fi implicat intr-o rețea de trafic de persoane in orașul din sudul Italiei. Raspunsul carabinierilor…

- Presa straina relateaza pe larg cazul crimelor din Caracal, evidențiind lipsa de competența și intarzierea autoritaților romane in a o gasi pe Alexandra in ciuda apelurilor repetate la 112.

- Ies la iveala noi detalii despre bestia din Caracal. Omul fusese la munca in Italia, acolo unde, conform informațiilor obținute de jurnaliștii RTV ar fi trait in concubinaj cu o femeie. Dovada ca Dinca nu este la prima victima sta chiar decizia autoritaților din Italia care i-au interzis accesul…

- ”E vomitiv tot ce auzim. Te apuca groaza. Faptul ca aria aia de care vorbesc ei este de patru kilometri patrați este un motiv suficient sa ii dea afara pe toți aia care au fost la audieri și sa ii aresteze pe toți. Daca chem acum o pizza, pana ies din direct, vine aici in platou, ala cu pizza. Vine…

- Tragedia din Caracal, incompetența autoritaților, detalii despre criminalul din Caracal, despre cele doua fete, Alexandra și Luiza, au ajuns in presa straina care observa furia din Romania și trage conculuzii.