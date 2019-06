"Este una din cele mai importante capturi de stupefiante din istoria Statelor Unite", a anuntat procurorul general al orasului Philadelphia, William McSwain. "O asemenea cantitate de cocaina ar putea ucide milioane de persoane", a scris el pe Twitter.



Cocaina are o valoare pe piata de peste un miliard de dolari, potrivit biroului procurorului. Membri ai echipajului de pe vapor au fost arestati si pusi sub acuzare, iar o vasta ancheta este in curs de desfasurare.



Drogul a fost descoperit in sapte containere care se aflau pe cargoul MSC Gayane, cu directia Europa, dupa ce anterior…