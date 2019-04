Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) obliga din nou companiile de asigurari RCA la cheltuieli suplimentare cu daunele, de data aceasta cu plata "masinii la schimb" oferita pagubitului, de regula, de catre firme partenere unitatilor...

- Apoi, unde sa-și gaseasca omul loc de parcare, decat in buricul parcului, pe una dintre alei. Așa s-a intmplat și cu un șofer (sau șoferița) care și-a lasat mașina chiar pe o alee din parcul din fața Spitalului Vechi din Satu Mare. Motivul ? Dumnezeu mai știe de ce unii aleg sa iasa mereu in […]

- Luni, 18 ianuarie, in jurul orei 05.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru intrarea in Romania, cetațeanul roman M. J., in varsta de 36 de ani, din județul Suceava. Acesta conducea un autoturism marca Volkswagen Transporter, cu care tracta o remorca pe…

- Soferii care se afla, in aceasta ultima zi a saptamanii, la munte e bine sa aiba in vedere faptul s-a anuntat ca e aglomeratie pe DN 1 Ploiesti – Brasov, dar si faptul ca au picat pietre pe carosabil, undeva pe raza Busteniului. Aglomeratie pe drumul national ce strabate statiunile montane. Cel putin…

- Un accident soldat cu un mort și mai mulți raniți a avut loc sambata (2 februarie) seara, la ora 21.00, in cartierul Iapa, in zona Cearda. Un tanar de 19 ani aflat la volanul unui BMW inmatriculat in Maramures a intrat cu viteza intr-un VW Sharan inmatriculat in Satu Mare. Un tanar de 19 de […]

- Toate masinile incep sa se resimta atunci cand este ger. In primul rand, pentru ca frigul extrem va mari, indirect, uzura motorului. Unele piese din motor, cand sunt foarte reci, se contracta, iar uleiul de ungere a pieselor interne devine ceva mai rigid, pierzandu-si din vascozitate.

- Un incendiu izbucnit azi noapte (11 spre 12 ianuarie), in jurul orei 01.30, la un autoturism aflat pe strada Ioan Vidu din municipiul Satu Mare. Cei 11 subofițeri sosiți la fața locului cu doua autospeciale de stingere a incendiilor au reușit lichidarea rapida a focului. Nu au fost inregistrate victime.

- In urma carambolului, cei doi soferi de camion, dar si cinci copii cu varste intre 9 si 14 ani si-au pierdut viata. Alti opt oameni, printre care patru minori, au fost internati la spitalele din apropiere. Masina apartinea unei biserici si transporta cel putin 12 copii. Pompierii s-au luptat…