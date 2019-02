Canta acum cu mine. Totul despre noul show de la Pro TV! Canta acum cu mine. Totul despre noul show de la Pro TV! Pro TV a inceput anul cu dreptul, multumita succesului de care se bucura productiile Ferma si Romanii au talent. La inceputul lunii martie se va lansa insa un nou proiect, care, cel putin in promo si in varianta internationala, arata spectaculos. Este vorba de “Canta acum cu mine”, un show de divertisment care a fost filmat pe platourile din Varsovia, Polonia. Este vorba de un concurs atipic de talente in domeniul muzicii. Concurentii sunt apreciati de un juriu format din 100 de muzicieni, condusi de “Regina” Loredana Groza. Acestia sunt… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

