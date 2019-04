Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul "Le Daim", regizat de cineastul francez Quentin Dupieux si in a carui distributie se regasesc actorii Adele Haenel si Jean Dujardin, va fi proiectat in deschiderea celei de-a 51-a editii a Quinzaine des Realisateurs (15-25 mai), o sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes,…

- Regizorul american John Carpenter, maestru al genului fantastic, va fi recompensat, in cadrul editiei din 2019 a Festivalului de la Cannes, cu trofeul Carrosse d'or, premiu anual decernat de Societatea franceza a regizorilor de film (SRF), a precizat organizatia, joi, intr-un comunicat, potrivit…

- Independența Film anunța lansarea in cinematografele din Romania a comediei franțuzești In libertate / En liberte in data de 28 martie 2019. Filmul a avut premiera internaționala la Festivalul de la Cannes, in secțiunea Quinzaine des Realizateurs. Intr-un oraș de pe Riviera Franceza locuiește Yvonne,…

- "Pasari Calatoare / Birds of Passage", cel mai recent film regizat de columbianul Ciro Guerra alaturi de Cristina Gallego va avea premiera in cinematografele din Romania pe 15 martie. Lansat internațional in cadrul secțiunii Quinzaine des realisateurs a Festivalului de la Cannes, ”Pasari Calatoare /…

- Comedia „Ce-si doresc barbatii/ What Men Want” a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de peste 600.000 de lei.Filmul regizat de Adam Shankman a generat incasari de 676.236 de lei si a fost vizionat de 31.756 de spectatori, potrivit cifrelor oferite News.ro…

- Institutul Polonez din București și Independența Film prezinta sambata, de la ora 19:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor, filmul „Razboiul Rece”, in regia lui Pawel Pawlikowski. Filmul este o poveste de dragoste imposibila, intr-o perioada imposibila. In timpul Razboiului Rece, undeva…

- „Monstri.”, primul lungmetraj al regizorului Marius Olteanu, va avea premiera mondiala in cadrul sectiunii Forum a Festivalului de Film de la Berlin, care are loc in perioada 7-17 februarie 2019.