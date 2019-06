Stiri pe aceeasi tema

- Temperatura record a fost inregistrata vineri in Carpentras, in sud-estul departamentului Vaucluse. Precedentul record era 44,1 grade Celsius, temperatura inregistrata in Montepellier si Nimes in august 2003. Vaucluse se afla, alaturi de alte trei departamente – Gard, Herault si Bouches-du-Rhone – sub…

- Un tanar 17 ani, aflat la cules in Andaluzia, a murit vineri dupa ce a facut insolatie, fiind prima victima semnalata oficial a caniculei care afecteaza Spania si o parte din Europa, informeaza AFP. Potrivit autoritatilor din Andaluzia (sud), pe tanar l-a luat ameteala si a plonjat in piscina domeniului…

- Temperaturi extrem de ridicate sunt asteptate vineri in sudul Europei, cu valori ce ar putea atinge 45 de grade Celsius in Franta, temperatura niciodata inregistrata pana acum in aceasta tara, a anuntat joi serviciului meteorologic Meteo France, relateaza vineri AFP, conform Agerpres.Citește…

- Mercurul din termometre va urca din nou, joi, pana la valori foarte ridicate de temperatura pe continentul european, unde mai multe recorduri de caldura pentru luna iunie au fost deja doborate, relateaza AFP. In Spania, canicula, insotita de vanturi violente, a condus la propagarea unui incendiu de…

- Un studiu global despre atitudinea oamenilor fața de știința releva ca exista o criza de incredere in vaccinuri in Europa. Doar 59 la suta dintre oamenii țarile occidentale au incredere in vaccinuri. Deși au sisteme de sanatate și educație dezvoltate, francezii sunt cei mai reticenți in aceasta privința,…

- Oamenii de stiinta au creat o banda pentru brat care poate functiona ca un "termostat personal", mentinand constanta temperatura corpului. Dispozitivul poate functiona pana la opt ore, iar inventatorii spun ca este solutia perfecta pentru cladirile cu sisteme centralizate de incalzire si racire,…