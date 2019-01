Candidat PSD prezidențiale. Olguța Vasilescu rupe tăcerea In urma unei discuții in platoul Romania TV, referitoare la candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca nu s-a stabilit inca un candidat din partea partidului, insa cel mai indreptațit sa reprezinte social-democrații este insuși președintele partidului, Liviu Dragnea. ''Vreau sa adaug și eu ceva. Nu este stabilit candidatul la prezidențiale. Daca ar fi dupa mine, cel care trebuie sa fie desemnat de partid este președintele partidului.'', a afirmat Lia Olguța Vasilescu, in emisiunea lui Victor Ciutacu, la Romania TV. Vezi și: Olguța Vasilescu: Nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

