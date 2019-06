Stiri pe aceeasi tema

- In cazul in care Klaus Iohannis ar fi ales sa ii ia locul lui Donald Tusk, așa cum indica jurnaliștii de la Financial Times, atunci la alegerile prezidențiale din Romania ar trebui sa fie un alt candidat care sa il inlocuiasca. Un asemenea scenariu al bulversa viața politica din Romania. …

- Dan Barna, liderul USR, a declarat joi seara ca un presedinte al Romaniei trebuie sa fie 'vizibil si implicat', sa ofere 'credibilitate si profesionalism', adaugand ca acesta 'nu are un rol de administrator al unui oras', ci pe acela 'de a reprezenta societatea consistent, de a transmite mesajele…

- Liderul USR a precizat ca și-ar dori sa vada un tur doi intre Klaus Iohannis și candidatul Alianței. „Alianța USR-PLUS va avea un candidat la alegerile prezidențiale, cu siguranța. Eu vreau sa vad un tur doi intre președintele Iohannis și candidatul Alianței USR-PLUS. Atunci va fi cu adevarat…

- Bogdan Chirieac este de parere ca in momentul de fața Dan Barna are avantaj pentru alegerile prezidențiale in fața lui Dacian Cioloș din partea Alianței 2020 USR-PLUS. De asemenea, analistul politic susține ca ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, este persoana pe care o vede sa candideze din…

- „Dupa europarlamentare vom face o evaluare a modului in care a fost perceputa alianța și vom decide daca vom merge cu un candidat comun și ce candidat vom susține. Dar discuțiile acestea. Nu exista disensiuni majore și nu ar fi vorba de nicio rupere. Noi am facut o Alianța electorala pentru europarlamentare,…

- Candidatul PNL la europarlamentare 2019, Rareș Bogdan, a facut, la Realitatea TV, un apel catre Opoziție. Solicitarea lui vine dupa ce Dacian Cioloș l-a atacat duminica pe președintele Klaus Iohannis.

- ”Foarte probabil o sa avem turul doi intre Cioloș și candidatul PSD. Dacian Cioloș va fi anunțat candidat la prezidențiale imediat dupa alegerile din 26 mai, in urma victoriei USR, prin depașirea PNL-ului. Atunci se va lansa! In turul doi, nu merge niciun calcul. Oamenii voteaza, din nefericire,…