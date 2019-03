Exista minuni. Trebuie doar sa crezi in ele. Viata ne pune la incercare de multe ori, nu pentru a ne pune la pamant, ci pentru a ne ajuta sa evoluam, pentru a ne intari credinta, pentru a ne intelege pe deplin pe noi insine in aceasta calatorie numita viata, si pentru a descoperi puterea lui Dumnezeu. Puterea credintei si-a rugaciunii. A gandului. A faptelor bune. Puterea interioara care salasluieste in fiecare dintre noi.

Acum stiu ca exista minuni. Si ca cei mai buni oameni sunt si cei mai incercati de viata. Pentru a intelege. Pentru a patrunde in tainele necunoscute de cel neincercat…