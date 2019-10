Cancerul de pancreas si obezitatea: cum recunosti semnalele de alarma

Cancerul de pancreas, boala de care a suferit Steve Jobs, este una dintre maladiile care afecteaza din ce in ce mai multi oameni in societatea actuala. Cauzele sunt multiple, dar "epidemia" de obezitate si diabet joaca un rol semnificativ in cresterea cazurilor de cancer pancreatic.



Situatia este cu atat mai ingrijoratoare cu cat cancerul de pancreas se afla in topul celor mai agresive forme de cancer, cu evolutie fatala pentru pacient. In plus, este o boala ce afecteaza, in general, persoane active, dupa 40-50 de ani. Barbatii prezinta mai multe riscuri de a dezvolta cancer pancreatic…