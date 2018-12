Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va avea, vineri, o intrevedere la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis, urmand ca oficialul strain sa aiba o intalnire la Palatul Victoria si cu premierul Viorica Dancila.

- Klaus Iohannis, descins intempestiv la sedinta de guvern imediat dupa ce Dancila a supravietuit motiunii de cenzura, a luat fraiele si a declarat ferm ca el prezideaza sedintele de guvern, cand vine la Palatul Victoria: Participarea mea la sedinta are loc in virtutea atributiilor conferite de Constitutie.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a ironizat, joi, prezenta presedintelui Klaus Iohannis la sedinta de Guvern. „Eu nu il primeam in curte”, a spus Liviu Dragnea, aratand ca el se bazeaza pe Constitutie cand spune acest lucru „Fiecare om din Romania are dreptul sa se faca de ras. Cu toate ca ma certați ca am…

- "Daca domnul presedinte va avea disponibilitatea, daca va dori sa discutam despre aceste doua numiri, asa cum am procedat de fiecare data voi avea toata deschiderea de a purta aceasta discutie. Daca nu, nu avem decat o singura alternativa, aceea de a astepta hotararea Curtii Constitutionale, pentru…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a oferit un pranz de lucru delegatiei conduse de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, in Sala Tronului de la Palatul Regal, joi, 22 noiembrie. In acel loc, in urma cu doar un un an acolo a fost punctul central al funeraliilor de stat ale regelui Mihai…

- Prima intalnire din sirul celor pe care Antonio Tajani urmeaza sa le aiba in aceasta a treia zi a sapatamanii, la Bucuresti, a fost cea cu Viorica Dancila, la sediul Guvernului. Premierul i-a primit pe presedintele Parlamentului European si pe secretarul general al Parlamentului European, Klaus Welle,…

- O delegație a Parlamentului European, condusa de președintele PE, Antonio Tajani, are, miercuri, intrevederi cu șeful statului, Klaus Iohannis la Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria și cu președinții Legislativului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, la Parlament, conform…

- Ecaerina Andronescu, criticul dur al lui Liviu Dragnea, va fi propusa la Ministerul Educatiei de PSD. ”Am votat ca Ecaterina Andronescu sa devina minstru al Educatiei este foarte important sa dam un mesaj în toata tara, sa avem un profesionist”, a…