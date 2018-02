Stiri pe aceeasi tema

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- Actorul american de origine romana, Sebastian Stan, care a ajuns sa joace in unele dintre cele mai titrate producții americane de film, alaturi de actori ca Matt Damon, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Chris Evans sau Robert Downey Jr., vine la București in aceasta primavara. Sebastian Stan va fi…

- Postul britanic de televiziune Euronews a realizat un reportaj despre "Marsul romanilor pentru justitie", in care se arata ca sute de mii de oameni au manifestat la Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei. Jurnalistii de la Euronews scriu ca multi politicieni romani sunt investigati pentru…

- S-a spus ca Teo Trandafir ar avea un salariu foarte mare la postul de televiziune Kanal D, acolo unde este angajata de cațiva ani. Teo Trandafir, mama unei fete adoptate pe nume Maia , a facut cariera la postul de televiziune Pro TV, iar de cițiva ani se bucura de mare succes cu emisiunea „Teo Show”,…

- Emoții mari pentru Andra. David a surprins-o total, dupa ce s-a asezat in pozitia lotus si i-a marturisit mamei lui cat de bucuros este ca a venit vacanța. „Azi e ultima zi de scoala, intelegi? Adica incepe vacanta! Adica incepe distractia!!! Ia sa vedem, test: ce zi e azi?- David” , a scris Andra…

- Fundasul Robert Mattias va evolua in retur la Industria Galda de Jos, antrenorul Paul Ciuca dandu-si acceptul pentru inregimentarea acestuia dupa ce l-a vazut la lucru in amicalul cu Navobi Cricau. Divizionara terta s-a adresat FRF pentru solicitarea „cartii verzi”, necesara in cazul aparatorului in…

- Impozitul pe venitul global, prevazut in programul de guvernare PSD, poate fi implementat numai la pachet cu impozitul progresiv. Astfel, salariatii cu lefuri mari vor ajunge sa plateasca aproape triplu la stat, exact ca in timpul guvernarii lui Adrian Nastase. Potrivit unor surse politice, Calin Popescu…

- Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si-a prezentat pe o retea de socializare „realizarile” mandatului incheiat luni, mentionand activitatile din SUA si „aparitia la postul de televiziune Fox News”.

- Acesta este cercetat penal pentru comiterea infractiunii de tentativa de omor, dupa ce a incercat duminica dimineata, in urma unei altercatii in fata Spitalului „Sfantul Spiridon", sa il injunghie cu un cutit pe politistul Iulian Dumitras. Individul, Constantin Radu Holban, a preluat numele sotiei,…

- O noua firma a inceput procesul de inregistrare a unor marci cunoscute la OSIM. Se pare ca ar putea exista un nou jucator important in sectorul video. Iși pregatește Adrian Sarbu o reapariție in forța pe piața? Datele oficiale par sa indice puternic acest lucru.

- Ciprian Marica (32 de ani) este considerat unul dintre potentialii candidati la sefia Federatiei Romane de Fotbal. Fostul mare atacant se bucura de sustinerea lui Mircea Sandu, cel care a condus destinele fotbalului nsotru intre 1990 si 2014. Cu toate acestea, „Nasul” nu se va bucura prea tare, atunci…

- T-Mobile, actionar majoritar al Deutsche Telekom, cu 64% din actiuni, a incheiat oficial achizitia companiei Layer3 TV si a angajat o noua echipa de productie care sa lucreze la lansarea unui serviciu de televiziune online, potrivit AndroidCentral. La mijlocul lunii decembrie, T-Mobile a luat…

- Mijlocasul echipei CS Universitatea Craiova, Alexandru Baluta, a dezvaluit, marti, ca s-a recuperat dupa accidentarea suferita in meciul amical cu Lechia Gdansk si a precizat ca miercuri isi va relua pregatirea cu restul coechipierilor. "M-am speriat foarte rau pe moment. Am simtit cand am fost…

- Liderii armatei SUA fac echipa cu programatorii din Silicon Valley pentru a ajuta militarii americani sa ia decizii mai ușor cu ajutorul unei aplicații. In acest fel, procesul va semana oarecum cu cel din jocurile video.

- Pentru documentarul care nu a primit inca un titlu, Jackson va folosi inregistrari video originale si de arhiva, de la Imperial War Museums din Marea Britanie, dar si unele audio oferite de BBC. „Filmul va fi difuzat de BBC One dupa premiera din cadrul BFI London Film Festival 2018", a anuntat cineastul…

- Reportaje aproape identice la postul tv public și un post privat. Canal 2, care aparține lui Vlad Plahotniuc, a preluat imagini video de la postul public Moldova 1 pentru un reportaj despre flash-mobul partidului Șor, in care unii membri au deszapezit trotuarul din fața sediului partidului PAS.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Toata lumea o știe din postura de prezentatoare la postul de televiziune Antena 1, insa Simona Gherghe și-a incercat norocul și la Pro Tv, dar a fost refuzata. Simona Gherghe, care și-a pus la punct o invitata la emisiune , este moderatoarea show-ului „Acces Direct”, de la Antena 1. Cu toate acestea,…

- Andra incaseaza bani foarte buni de la postul de televiziune PRO TV, acolo unde este jurat la doua emisiuni de mare succes. De asemenea, și soțul ei, Catalin Maruța, are un salariu impresionant. Andra nu este doar cantareața, ci și jurat la doua dintre emisiunile de mare succes de la Pro TV, „Romanii…

- Dorothy Malone, care a castigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in filmul 'Written on the Wind' (1956), a murit la Dallas (SUA), la varsta de 92 de ani, relateaza sambata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei, a confirmat vineri decesul lui Dorothy…

- Potrivit unui comunicat de presa al Primariei Cluj-Napoca, programul zilei de 24 Ianuarie cuprinde un spectacol folcloric susținut de unii dintre cei mai îndragiți artiști, iluminat arhitectural pe Catedrala Mitropolitana, un impresionant foc de artificii în Piața Avram Iancu, precum…

- Florian Munteanu va juca rolul fiului lui Ivan Drago, boxerul sovietic nemilos din „Rocky IV”, care a fost realizat in anii ’80 intr-un moment de tensiune in relatiile ruso-americane din timpul Razboiului Rece. Dolph Lundgren a jucat rolul lui Drago in filmul din 1985 si va relua rolul in „Creed…

- Nici nu s-au casatorit inca și deja sunt subiect de film. Providerul de servicii de televiziune Lifetime a anunțat ca demareaza proiectul “Harry & Megan: The Royal Love Story” și, așa cum sugereaza și titlul, va creiona una dintre cele mai populare povești ale anului 2017. Filmul e deocamdata in stadiul…

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Actorul american George Clooney, devenit celebru cu rolul din serialul TV "Spitalul de urgenta", revine pe micul ecran dupa aproape 10 ani, in miniseria "Catch-22", informeaza The Hollywood Reporter.

- Actorul si regizorul american George Clooney va produce, va regiza si va juca intr-un nou serial TV, "Catch-22", adaptat dupa romanul omonim scris de Joseph Heller, revenind astfel in televiziune la aproape 20 de ani dupa ce a parasit distributia serialului "Spitalul de Urgenta" ("ER"), informeaza…

- Dupa succesul international al hitului „The Violin Song”, care a fost difuzat in zeci de tari, printre care Polonia, Grecia, Rusia, Turcia, Cipru si Albania, Monoir se pregateste sa lanseze un super featuring cu un artist surpriza. „Datorita faptului ca am lansat «The Violin Song», piesa ce a generat…

- BNR insista pe o mai buna structura a bugetului Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este…

- Romania TV a fost cel mai urmarit post de televiziune de stiri in 2017. Datele institutiei acreditate sa masoare audientele arata ca postul Romania TV a fost lider anul trecut, pe toate categoriile de public. Postul de televiziune Romania TV a fost lider de audienta, in anul 2017, potrivit datelor…

- Compania Aerostar – scrie presa ieșeana – a lansat anunțurile pentru angajari de personal la Centrul de mentenanța a avioanelor civile de la Iași. In prima faza, societatea scoate la concurs posturi de ingineri cu specializarea inginerie aerospațiala, mecanica, electronica și electrotehnica și cu disponibilitate…

- A murit Peggy Cummins, actrița irlandeza devenita celebru pentru rolul „femeii fatale” din pelicula „Gun Crazy”. Peggy Cummins avea 92 de ani. Peggy Cummins a murit vineri, inainte de Anul Nou, intr-un spital din Londra, fiind inconjurata de familia ei, a declarat o prietena a actritei pentru The Hollywood…

- Consilierii lugojeni au fost chemati sa reia discutiile pe marginea unui transfer suspect. Decizia convocarii alesilor locali vine la doar cateva zile dupa ce aceeasi consilieri au respins proiectul initiat de Boldea, in spatele caruia s-ar ascunde mai multe interese. Liderul liberalilor lugojeni, Claudiu…

- Mijlocașul Olimpiu Morutan a semnat cu FCSB, dar va ramane in Moldova, Golofca s-a intors si el sub comanda lui Enache, unde va fi trimis si Vlad Achim. FCSB e sigura de prezenta in play-off si isi pregateste deja aliati pentru cele mai importante 10 etape din finalul campionatului. ...

- Prezentatorul de televiziune Mircea Radu (49 de ani), care a prezentat timp de trei sezoane emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10“ la TVR 2, cu Marina Almasan, se intoarce, dupa opt ani, la postul de televiziune care l-a consacrat, Antena 1.

- Desi a fost lansat in anul 2009, filmul "The Hangover" a ramas unul dintre cele mai amuzante filme cu si despre burlaci si dorinta lor de a profita de ultimele momente alaturi de gasca de baieti, inainte sa se casatoreasca.

- Pentru prima data in 10 ani, postul de televiziune rus Pervai Kanal, nu va afișa filmul sovietic „Ironia sortii" („Ирония судьбы, или С легким паром"), dar acum doua serii de banda al regizorului Eldar Ryazanov vor fi afișate pe postul de televiziune „Rusia-1".

- Actorul a fost surprins ca toata lumea a inceput sa-l sune sa verifice daca a murit sau nu. Iata reactia sa la valul de stiri false. PRO TV este postul de televiziune care a anunțat, in premiera, ca Marian Ralea a murit. Actorul a intrat in direct la postul de televiziune care i-a anunțat moartea, in…

- Romania intra in cursa caștigarii unui premiu Oscar cu producția „Fixeur”, in regia lui Adrian Sitaru. Echipa a beneficiat de un turneu de promovare in Statele Unite și iși dorește o nominalizare la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza”.

- Femeia suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor, unde a impins in fata metroului o tanara de 25 de ani, a fost retinuta de procurori. Cu cateva ore inaintea incidentului de la Dristor, femeia a impins in fata metroului o alta tanara, dar aceasta nu a patit nimic. Acest incident…

- Prezentatoarea de televiziune Mirela Vaida a avut parte de un incident neplacut inainte de ediția de luni a emisiunii pe care o prezinta la Antena 1. Mirela Vaida, care are o familie foarte frumoasa, este una dintre prezentatoarele de succes de la postul de televiziune Antena 1. Mirela vaida, care de…

- The Hollywood Reporter anunța ca Ryan Reynolds, cunoscut, printre altele, pentru rolul lui Deathpool, va intruchipa rolul lui Pikachu in filmul Detective Pikachu. Reynolds ii va da voce pokemonului in cauza, dar va face și motion capture. Pe ecran va aparea Pikachu, desigur. Prietenii sai…

- Filmul de debut in lungmetraj al regizorului Emanuel Parvu spune povestea lui Doru, un taietor de lemne ramas vaduv de o saptamana. Acesta știe ca va trebui sa o duca inapoi la orfelinat pe Meda, fetița avuta timp de opt ani in asistența maternala. Ca sa o pastreze pe fata acasa și sa poata depune…

- Fostul președinte yemenit Ali Abdallah Saleh a fost ucis in urma unei confruntari cu rebeli houthi in Sanaa, a anunțat postul de televiziune al-Arabiya, citat de Reuters. Fostul președinte yemenit Ali Abdallah Saleh a fost ucis in urma unei confruntari cu rebeli houthi. Evenimentul s-ar fi petrecut…

- Postul public de televiziune „Moldova 1”, dar și „ITV” au fost atenționate public de catre Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), care a monitorizat mai multe posturi de televiziune din R. Moldova, pentru ca nu au respectat principiul pluralismului de surse și nu au reflectat campania electorala…

- Actrita Deepika Padukone, una dintre cele mai populare vedete indiene si regizorul Sanjay Leela Bhansali au fost nevoiti sa amane premiera unui film foarte asteptat dupa ce un politician din partidul aflat la guvernare in India a oferit o recompensa de 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea acestora,…

- Unui barbat aflat in sala de judecata, pentru o infractiune legata de traficul de droguri, i-a cazut cocaina din caciula, chiar in fata... judecatorului. Nu este deloc o gluma! Juan Jose Vidrio Bibriesca, in varsta de 43 de ani, se afla in fata judecatorului Katharine Sullivan, in Colorado ( SUA). Cand…