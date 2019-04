Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Comunelor au respins vineri, a treia oara, proiectul de Acord Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeana, informeaza presa britanica.Motiunea propusa de premierul Theresa May privind aprobarea Acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana…

- Liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, a informat ca se va întâlni luni cu premierul britanic Theresa May, pentru a purta discuții pe tema ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul EUObserver.com citat de Mediafax."Noi suntem partidul responsabil. Nu renunțam,…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist, a declarat joi ca refuza sa excluda posibilitatea revocarii Articolului 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, citat de Rador."Acestea sunt ipoteze. Pâna acum, suntem concentrați…

- Premierul britanic nu are nicio intenție de a revoca Articolul 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, în pofida unei petiții care a fost semnata de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtator de cuvânt, relateaza Mediafax citând The Guardian. Întrebat…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat ca Marea Britanie se îndreapta catre un Brexit fara o înțelegere daca Parlamentul britanic va refuza sa ratifice acordul privind ieșirea din Uniunea Europeana, negociata între Theresa May și Bruxelles, relateaza The Guardian. "În…

- Parlamentarii conservatori pro-Brexit au amenințat ca vor intra în greva daca premierul britanic Theresa May va amâna ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana cu un an, relateaza site-ul publicației The Sun, citata de Mediafax. Un membru al Cabinetului guvernamental de la Londra…

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat marți seara ca Irlanda este dezmagita de decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul agenției Reuters. "În ultimele zile au existat predicții ca acest…

- ''Daca nu urmeaza sa aiba loc niciun vot - si nu pot exclude asta - atunci acest fapt ar avea consecinte sociale si economice teribile in Marea Britanie si pe continent, asa ca eforturile mele sunt orientate intr-o maniera care poate evita ce este cel mai rau. Insa, nu sunt foarte optimist atunci…