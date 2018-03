Stiri pe aceeasi tema

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, s-a dezlantuit in aceasta seara. Ghita i-a lovit dur pe Laura Codruta Kovesi si Florian Coldea, marii sai dusmani. In primul interviu video de dupa fuga de la finalul lui 2016, fostul deputat a atacat in rafale.Citeste si: Abia acum s-a aflat: Cu ce a plecat,…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face dezvaluirea serii. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, seful ALDE a lansat o acuzatie fara precedent. Acesta cere interventia de urgenta a Serviciului Roman de Informatii (SRI). Tariceanu a anuntat ce s-ar fi intamplat in sediul…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca va cere verificari din partea Comisiei de Control SRI, dupa ce au aparut informatii ca in sediul DNA au fost prezenti ofiteri ai serviciilor straine.

- Salariații de la Termocentrala Mintia, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, care au declanșat un protest spontan marți dimineața, au renunțat la acțiune ieri, dupa ce la sediul unitații s-au prezentat ministrul Energiei, Anton Anton și vicepremierul Viorel Ștefan. Oamenii au luat decizia…

- "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun. Ma intereseaza mai putin partea de cancan, ma intereseaza unde a fost afectata vointa electoratului, unde a fost afectata vointa cetatenilor (...). Nu ma puneti sa fac judecati pe baza de declaratii. Sa mearga pana la capat toti…

- Liderul grupului PSD din Senat, Serban Nicolae, sustine ca cine are ceva de spus despre o eventuala implicare a SRI in politica la "impartirea puterii in Romania" trebuie sa "mearga pana la capat" cu declaratiile. "Nu imi dau seama daca au informatii pe care le cunosc, dar nu le spun.…

- "Va scriu acest gand avind in minte multele intrebari pe care le am primit in decursul ultimelor zile. Eu unul, raman același! Imi pare rau ca a trebuit sa asistați la acest episod din istoria recenta a psd-ului si va asigur ca am facut tot ce a depins de mine ca lucrurile sa nu ajunga aici. N am…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si "il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata legii". …

- Social-democratii isi aleg sambata noua conducere. Aproape 4.000 de delegati sunt asteptati la congresul care va incepe la ora 11.00, la Sala Palatului. Participantii trebuie sa aprobe modificarea Statutului PSD, astfel incat in BPN sa fie 16 vicepresedinti, cate doi - un barbat si o femeie - pe…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. 'Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Oamenii care mint tot timpul ajung sa fuga de adevar chiar si cand acesta pare sa-i ajute. O afirmatie adevarata si usor verificabila facuta de Calin Popescu Tariceanu, confirmata si de ministrul Justitiei, este negata de deputatul PSD Florin Iordache. Dupa cateva zile, in loc ca adevarul sa triumfe,…

- "Ce am eu de spus, ceea ce stiu, voi spune in Comisia SRI, nu voi merge acolo nici cu jumatati de adevaruri ca George Maior, nici cu minciuni ca altii, voi spune ce stiu pentru ca am vazut ca se contureaza o istorie romantata. Nimeni nu a facut nimic, toti au fost buni si a venit de undeva din cer…

- "Daca planeaza suspiciuni vizavi de un coleg din partid, atunci cu siguranta acesta, indiferent de functie, trebuie sa dea explicatii publice, nu neaparat pentru Tapalaga sau doamna Dogioiu, ci pentru noi in interiorul partidului si pentru votantii nostri, este un lucru foarte important. Eu…

- Fostul premier Victor Ponta face dezvaluiri, sambata, la Antena 3, despre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost intrebat daca președintele Klaus Iohannis va candida pentru poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului Iohannis,…

- Oamenii din catunele nestiute ale Romaniei filmate de TVR 1 pentru seria „Izolati in Romania” au ajuns la sufletele oamenilor. Telespectatorii i-au ajutat, de-a lungul timpului, asa cum au putut. Petre si Vasile, doi batrani care isi duc viata asa cum pot, in casute batranesti de munte, fara sa aiba…

- Fostul premier Victor Ponta are o reacție nervoasa, dupa ce in presa au aparut informații conform carora DNA ar fi solicitat documente de la PSD Prahova care o vizau pe Daciana Sarbu. Ponta arata ca aceasta informație este fake news și acuza presa ca scrie știri fara sa citeasca.Citește și:…

- Procurorii DNA au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare din 2014. Mai mult decat atat, surse au declarat pentru Romania TV ca persoana vizata ar fi sotia fostului premier Victor Ponta,…

- Directia Nationala Anticoruptie da lovitura, chiar inainte ca ministrul Justitiei sa faca marele anunt privind soarta Laurei Codruta Kovesi. Procurorii au descins la sediul PSD Prahova, de unde au cerut mai multe documente. Potrivit primelor informatii, documentele ar avea legatura cu alegerile europarlamentare…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. …

- In cadrul audierii, Victor Ponta a spus ca, dupa anul 2014, se intalnea aproape zilnic cu Tariceanu, la locuinta unuia dintre ei, insa niciodata in oras.De asemenea, Ponta a explicat ca relatia dintre Tariceanu si Tal Silberstein era una contractuala, deoarece "oamenii politici nu sunt…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. In cadrul audierii, Ponta a spus ca, dupa…

- Investitiile straine in Romania au insumat 4,586 miliarde euro, pe anul trecut, comparativ cu 4,517 miliarde euro in perioada ianuarie – decembrie 2016. Pe de alta parte, contul curent al balanței de plați a inregistrat un deficit de 6,464 miliarde de euro in 2017, aproape dublu fața de 2016 cand acesta…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a atentionat, vineri, ca s-a ajuns ca "munca sa fie cea mai fiscalizata in Romania din intreaga Uniune Europeana". "Pai impactul este deja vizibil. Este o povara fiscala uriasa pusa pe umerii mediului de afaceri, am ajuns ca munca sa fie cea mai fiscalizata…

- Fostul premier Victor Ponta a ieșit la atac dupa declarațiile recente ale ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Acesta susține intr-o postare pe Facebook ca, prin efectele produse de aplicarea Legii salarizarii si a masurilor fiscale aprobate de coalitia de guvernare, „PSD-ul confiscat de Dragnea…

- "In 2010 ( cand s-au taiat salariile si pensiile ) oamenii nu s-au revoltat pentru ca li s-a spus ca asta e singura solutie la criza economica. Au strans din dinti si l-au taxat pe Basescu cu prima ocazie - la referendumul din 2012 si apoi la alegerile locale si parlamentare. Guvernul USL…

- Intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia in cazul in care se va demonstra ca Victor Ponta a mers la DNA in calitate de martor, Dragnea a spus: "Mie nu-mi place sa conversez nici cu turnatorii, nici cu santajistii. In al doilea rand, inclusiv astazi, cererea pe care a ticluit-o la sfatul celor…

- Ponta il provoaca pe Dragnea: Daca aduce o copie dupa denunțul meu la DNA, imi dau demisia; Daca nu, sa plece el din Parlament, a transmis fostul premier, pe Facebook, dupa ce Dragnea l-a acuzat ca este unul dintre denunțatorii sai, in noul dosar Tel Drum. Fostul premier Victor Ponta arata ca va solicita…

- Victor Ponta ii propune lui Dragnea sa isi dea demisia din Parlament in cazul in care nu va putea dovedi ca el este denuntatorul."Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public sa procedam dupa cum…

- Fostul premier Victor Ponta a reacționat dur dupa ce ICCJ a decis sa dea un termen procurorilor DNA sa trimita in judecata dosarul lui Tiberiu Nițu, acuzat ca a beneficiat ilegal de antemergator in trafic.„Judecatorii ICCJ incearca sa faca ei lumina si dreptate in cel mai clar caz de politie…

- "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten al Romaniei. Tin enorm de mult la prietenia lui Juncker si la atasamentul si disponibilitatea pe care le-a aratat totdeauna fata de tara noastra. Va trebui sa vad textul…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel". "Le-am spus colegilor dorinta pe care eu o am de a urmari prioritatile astfel incat economia…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Radu Banciu, prezentatorul cunoscut pentru modul virulent in care ataca persoanele publice din Romania, si-a spus parerea despre Simona Halep. Si nu este una buna. Banciu a facut-o praf pe Simona Halep, jucatoare care in opinia lui nu va ramane cu nimic in istoria tenisului, necasticand niciun titlu…

- Raspunsul lui Dragnea dupa avertismentul transmis de Comisia Europeana Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi în valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor

- ALDE și-a ”insușit” nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier, a anunțat marți Teodor Meleșcanu. Liderii ALDE au fost convocați marți dupa-amiaza la o ședința cu colegii din PSD pentru o „evaluare in legatura cu aceasta candidatura pe care ne-am insușit-o și noi, ALDE”, a spus Meleșcanu.…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o 'calitate onorifica si onoranta', dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru Agerpres. 'Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic - n.r.) din 2016 si sustin parteneriatul intre…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu este, in prezent, alaturi de Liviu Dragnea, lider al coaliției aflate la guvernare. Acesta a intrat in politica inca din 1990, fiind fondator al Partidului Național Liberal, și un impatimit al mașinilor, fiind director general al companiei Automotive Trading Services…

- "Se implinesc exact 5 ani de cand pe 5 ianuarie 2013 domnul Dumbrava a sunat-o pe Alina Bica si i-a cerut sa mearga la arestare cu un inculpat. Nu va dau numele, era un dosar la Alina Bica. Eram cu Alina Bica la momentul acela, a fost sunata de Dumbrava si i-a cerut sa mearga la arestare marti pe…

- Cei care aveau acces la Ambasada SUA cand veneau reprezentati ai Departamentului de Stat sunt cei agreati de sistem Elena Udrea lanseaza noi acuzatii la adresa ziaristilor abonati ai 'statului paralel'. Intr-o interventie prin telefon la Romania TV, ea afirma ca PDL a platit bani grei direct catre jurnalisti…

- Dupa ce a declarat ca a existat un mandat de ascultare/urmarire din partea SRI pentru 80 de persoane din conducerea statului, tinta fiind Calin Popescu Tariceanu, intr-un dosar deschis in 2013 si din care s-a disjuns ulterior cauza Microsoft, fostul colonel SRI Daniel Dragomir iese la rampa, marți,…

- Gigi Becali l-a criticat dur pe Calin Popescu Tariceanu in plan personal pentru ca șeful Senatului a avut mai multe soții de-a lungul timpului."Numarul doi in stat a avut cinci neveste. Pai nevasta e dar de la Dumnezeu. Asta inseamna ca a aruncat cinci daruri de la Dumnezeu.", a declarat Gigi…

- Cateva mii de persoane marsuluiesc in mai multe orase din tara, protestand fata de modificarea legilor justitiei. La Cluj-Napoca sunt peste cinci mii de oameni in strada care scandeaza ”Justitie, nu coruptie” si ”Dragostea de tara, in strada se masoara”.Numarul celor care protesteaza la Cluj-Napoca…

- Funeraliile Regelui Mihai I au inceput, sambata, la Palatul Regal, in prezenta membrilor familiei regale a Romaniei, a reprezentantilor a zeci de case regale din intreaga lume, a presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Mihai Tudose, a presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, a membrilor corpului…