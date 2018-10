Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR, Cristian Ghinea, a declarat joi, la Bistrita, in cadrul unei conferinte de presa, ca luna viitoare, in cadrul congresului ALDE Europa, se va pune in discutie o rezolutie de excludere a partidului lui Calin Popescu Tariceanu din formatiunea europeana, admitand ca aceasta este…

- "Domnul ambasador a ratat ocazia de a tacea cand trebuia sa o faca si astazi, cand trebuia sa vorbeasca, a ratat ocazia sa ne dea niste explicatii, nu neaparat convingatoare, dar macar sa raspunda cat de cat la intrebarile pe care si eu si colegii le-am adresat si la care a evitat aproape in totalitate…

- In situația dezastruoasa in care se afla acum Romania, pe mana Satanei de Teleorman, tot ce-i mai lipsește este un președinte dirijat de la Moscova, care sa distruga parteneriatul cu SUA. Care sa alunge trupele americane de pe teritoriul Romaniei și sa ne lase la mana rușilor. Da, de domnul…

- ''Eu il apreciez foarte mult pe domnul președinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Cred ca lucrurile acestea trebuie sa duca in fața o negociere și sigur rezultatul final va fi cel care va rezulta din negociere. Pe de alta parte, este foarte greu sa le explici membrilor PSD, un partid…

- Un producator roman de inputuri ecologice lanseaza un produs revolutionar: ingrasamant ecologic sub forma de tableta efervescenta. In prima faza, produsul este destinat pietelor din Romania, Spania si Croatia.

- ALDE subliniaza ca este iresponsabila catalogarea ALDE drept un partid iliberal. Lui Beate Meinl-Reisinger i se reproșeaza ca cunoaște prea puțin partidul ALDE din Romania. ”In ultimii ani, ALDE Romania s-a dovedit a fi singurul aparator al cetatenilor romani care au asistat frecvent la incalcari…