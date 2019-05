Potrivit presedintelui ALDE, dupa 30 de ani de la caderea comunismului, in Romania s-a reintrodus acelasi sistem de teroare prin care comunismul a condus tara 45 de ani, iar formatiunea pe care o conduce doreste sa elibereze justitia de pradatorii statului paralel.

"Am sa va spun un lucru care pe mine ma preocupa permanent: vrem sa fim o tara prospera, cu cetateni prosperi. Dar sa stiti ca prosperitate nu exista fara libertate. Cei care au cazut sub gloantele represiunii in decembrie 1989 nu au cerut nici paini, nici salam. Au murit pentru libertate. Libertatea a fost castigata greu…