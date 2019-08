Calendarul alegerilor prezidentiale 2019 a fost aprobat: Pana cand se depun candidaturile si cand poate sa voteze diaspora

Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi adoptam mai multe acte normative in vederea organizarii si desfasurarii in mai bune conditii a scrutinului din aceasta toamna pentru alegerea presedintelui Romaniei. Prin trei hotarari de Guvern stabilim programul calendaristic, alocam fondurile si stabilim masurile necesare pentru pregatirea…

- Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a prezentat, intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria, calendarul organizarii alegerilor.* 2 septembrie - termen pentru depunerea la Biroul Electoral Central a protocolului de constituire a unei aliante electorale;* 11 septembrie…

- Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc in 10 noiembrie. Al doilea tur va fi in 24 noiembrie. Pentru cei din Romania. Pentru romanii din afara țarii, vor fi cate trei zile: 8 - 10 noiembrie, respectiv 22-24 noiembrie. CALENDAR ALEGERI PREZIDENȚIALE, TERMENE LIMITA: ”2 septembrie…

- Decizia lui Calin Popescu Tariceanu de a scoate ALDE de la guvernare, cu mai puțin de trei luni înaintea alegerilor prezidențiale, o va obliga pe Viorica Dancila sa vina în fața Parlamentului pentru a cere un nou vot de încredere pentru un cabinet minoritar. Prin ieșirea ALDE…

- Modificarile privind vanzarea cartelelor telefonice sunt prevazute intr-un proiect de ordonanța de urgența a Guvernului, care a fost pus azi in dezbatere publica de catre MCSI și care, pentru a se ajunge sa se aplice, are nevoie de aprobarea Executivului și de publicarea in Monitorul Oficial. Inițiativa…

- Codul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s-au mai operat cateva modificari si clarificari. Vicepremierul Daniel Suciu preciza dupa adoptarea din 25 iunie, ca actul normativ nu este perfect, dar va fi corectat…

- Proiectul de Lege privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania in anul 2021 a fost transmis Guvernului de catre INS. Cetatenii pot trimite sugestii pana pe 30 iunie. Proiectul a fost publicat de Institutul National de Statistica pe 19 iunie, fiind…