- Un barbat din comuna suceveana Cornu Luncii este cautat de autoritatile italiene dupa ce nevasta sa l-a acuzat ca ar fi violat-o in timp ce ambii se aflau la Roma. Individul a cerut sa execute pedeapsa ce ii va fi data de catre judecatorii italieni, intr-un Penitenciar din Romania. Judecatorii suceveni…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca unele state europene, precum Italia si Ungaria, au despagubit detinutii care au stat in conditii necorespunzatoare, cu 5 euro pe zi. Precizarea, dupa ce ministrul a anuntat ca este in lucru un proiect de lege in acest sens. Potrivit ministrului,…

- Șumudica, despre titlul in Liga 1: ”Lupta la titlu se va da FCSB si CFR Cluj”. Antrenorul Craiovei, pus la colț. Marius Șumudica, antrenorul lui Kayserispor, a vorbit despre lupta la titlu din Liga 1, l-a criticat pe Devis Mangia, l-a “ințepat” pe Nicolae Dica și a vorbit despre situația sa din Turcia.…

- Sambata, de la ora 10, se va deschide pentru trei luni o expozitie fascinanta, ce cuprinde 45 de masini inventate sau proiectate de Leonardo da Vinci. Toate cele 45 de obiecte sunt realizate din lemn si respecta pina in ultimul amanunt schitele din caietele lui Leonardo da Vinci. Expozitia…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, joi, ca oricat de bogat ar fi Bill Gates, nu ar putea plati lucrul pe care el isi doreste cel mai mult sa il schimbe in educatie, si anume mentalitatea, intrebat care ar fi primul lucru pe care l-ar schimba daca afaceristul i-ar pune la dispozitie toti banii.…

- Trio-ul de la Ufomammut din Torino, Italia, a inclus orașul de pe Bega in turneul sau european. Concertul, care se anunța unul incendiar, va avea loc vineri, 30 martie, de la ora 22:00, pe scena Reflektor Venue.

- Naționala U16 Romaniei a trecut de reprezentativa U15 a Italiei, scor 1-0, intr-un amical disputat la Buftea. Daniel Mogoșanu, selecționerul echipe sub 16 ani, a trimis in teren inca din primul minut doi jucatori care cocheteaza cu primele formații din Liga 1. Andrei Ahmed Bani Mustafa (16 ani) este…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca in maximum doua saptamani vor intra in tara 10.000 doze de imunoglobulina. ‘Problema imunoglobulinelor partial s-a rezolvat, pentru ca noi am activat Mecanismul de protectie civila intr-o situatie de urgenta, iar ceea ce ne-a fost oferit si am cerut…

- Un roman a fost arestat in Italia, dupa ce i-a aplicat iubitei o bataie zdravana. Barbatul și-a pierdut mințile, dupa ce femeia s-a urcat pe scena alaturi de un stripper, in timpul unei petreceri de 8 martie.

- Productivitate scazuta si somaj ridicat, valoarea imprumuturilor depreciate si incetinirea reformelor, cresterea economica cu incetinitorul, dar, in special, nivelul ridicat al datoriei publice fac din Italia, potrivit UE, una dintre cele trei tari cu "dezechilibre macroeconomice excesive". Celelalte…

- Mircea Sandu, 65 de ani, fost șef al FRF, a dezvaluit pentru GSP.RO, dupa acuzele lui Razvan Burleanu, ca a primit mai multe cadouri, printre care și un ceas de 20.000 de euro (Detalii aici). "Am primit cadouri de la Federațiile din Italia, Spania, Irak. De la ultima imi aduc aminte ca am primit un…

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- Situația este ingrijoratoare dupa ce coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara. Insa niciuna nu poate obține…

- Matteo Salvini, seful Ligii (extrema dreapta), a afirmat luni ca "dreptul si datoria" de a guverna apartine coalitiei de dreapta, care s-a clasat pe primul loc dupa alegerile de duminica, cu 37% din voturi, scrie AFP.

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP. Potrivit sondajelor realizate la iesirea…

- Doar 30% din italieni estimeaza corect numarul imigrantilor din tara lor, dupa o campanie electorala in care candidati de centru-dreapta, de extrema dreapta sau chiar populisti din Movimento 5 Stelle (Miscarea Cinci Stele) au promis sa expulzeze sute de mii de imigranti clandestini, relata AFP sambata,…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Trei romani cu varste cuprinse intre 18 si 32 de ani au fost arestati in Italia pentru furt. Acestia au spart mai multe case din regiunea Sicilia, banii si bijuteriile furate fiind ascunse de catre hoti in frigider, in vase sau dupa tablouri.

- REDUCERI DE 1 MARTIE. Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat o reducere de 20% la toate rezervarile realizate astazi, 1 martie. Calatorii isi pot rezerva astfel bilete cu preturi care pornesc de la 39 de lei (pe un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse), spre destinatii…

- Premiera nationala la Cluj: Istorie predata in scoli cu ajutorul filmelor Programul de educație cinematografica, implementat in premiera nationala la Cluj, iși propune sa creasca popularitatea filmului european in randul elevilor de liceu și in același timp sa contribuie la imbunatațirea calitații orelor…

- Ioan Bene a fost prins in Italia. Omul de afaceri Ioan Bene a fost identificat și reținut pe teritoriul Italiei. Acum, urmeaza sa fie parcurse procedurile de intrare in custodia autoritatilor romane, dar Politia Judeteana Cluj nu a putut preciza cat va dura pana cand Bene va fi adus in tara pentru a…

- Un albanez in varsta de 28 de ani a fost reținut astazi de procurorii DIICOT Gorj, fiind acuzat de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Complice al acestuia este un gorjean de 26 de ani din comuna Balteni. Acesta s-ar fi deplasat in Italia, de unde ar fi adus in țara 35 de grame…

- Vaticanul planuieste o serie de cursuri unde preotii sa deprinda abilitati concrete de exorcizare, in conditiile in care cererile de indepartare a demonilor din oameni s-au triplat in ultimii ani. Cererea pentru clericii calificati in extragerea demonilor a crescut in Italia in ultimii ani, spune Benigno…

- Violențe in Italia inainte alegerile parlamentare. Studenții care se opun partidului neo-fasciștilor din Italia s-au laut la bataie cu poliția la Milano in cadrul uneia dintre cele 20 de adunari ținute in Italia, weekendul acesta, pentru ca politicienii sa ia atitudine, inainte de alegerile parlamentare…

- Wizz Air a anunțat astazi o noua expansiune și crearea de locuri de munca pentru baza din Cluj. O aeronava suplimentara Airbus A320 se va alatura flotei locale, ceea ce va face ca numarul total sa ajunga la șapte aparate de zbor, precum și lansarea a noi rute spre Viena in Austria și Lyon in…

- Trei barbați români i-au rapit, marți seara, fiul de patru ani unui alt român, pentru o datorie neplatita, la Catania, în Sicilia. Copilul a fost rapit și apoi abandonat într-o tabara de romi.

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Auxentie, Maron si Avraam Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Auxentiu; Chiril si Metodiu - patronii Europei Sarbatori romano-catolice: SS. Ciril, calug. si Metodiu, ep., patroni ai Europei; Valentin, pr. m. Sfantul Cuvios Auxentie,…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma, in baza datelor obtinute de catre reprezentantii oficiului consular din Catania (in Sicilia, Italia n.red.) ca un cetatean roman a decedat, iar altul a fost ranit in urma furtunii care a lovit sambata Malta.Citește și: Imagini emotionante cu Simona Halep:…

- Ministerul Afacerilor Externe confirma, in baza datelor obtinute de catre reprezentantii oficiului consular din Catania (in Sicilia, Italia n.red.) ca un cetatean roman a decedat, iar altul a fost ranit in urma furtunii care a lovit sambata Malta. Totodata, potrivit unui comunicat MAE…

- Radu Calin Marcel de la parohia ”Sfantul Ioan Botezatorul” din Enna, Sicilia a plecat in lumea celor drepți, dupa ce a dus o lupta necruțatoare cu o boala grava, asa cum informeaza radioresita.ro. Preotu a lasat in urma sa doi copii minori, cu varste fragede, un baiețel de 8 ani, respectiv o fata de…

- Politia din Italia i-a descoperit pe cei doi suspecti in cazul romancei ucisa in Sicilia. Cei doi se numesc Florin Buzila, in varsta de 19 ani, si Paul Todirascu, in varsta de 18 ani si sunt chiar verii sotului femeii ucisa.

- Sarbatori religioase ortodoxe:Sf. Sfintit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfintii Parinti de la Sinodul al VI-lea EcumenicSarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Clement si Agatanghel Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Emerentiana, fc. m.; Ildefons,…

- Reprezentanti ai autoritatilor locale din judetele Moldovei si-au dat intalnire miercuri, 10 ianuarie, la Ansamblul monumental ”Podul Inalt” de la Bacaoani, din judetul Vaslui, pentru omagia implinirea a 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt, considerata cea mai mare victorie a crestinatatii obtinuta…

- Si nu putem vorbi de o decadere de gusturi, ba din contra! De data aceasta tanara a ales sa viziteze o alta zona de vis, Thailanda. Andreea are cu siguranta o viata intr adevar reusita! E frumoasa, implinita si nu uita sa cunoasca toate locurile frumlase ale planetei, macar o data la doua trei saptamani…

- O aeronava a companiei aeriene Blue Air, care circula pe ruta Bacau-Catania, a aterizat fortat in Palermo, Sicilia, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat joi compania. Aproape 100 de romani care calatoreau pe calea aerului catre Italia au trait momente cumplite in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie.…

- Aproape 100 de romani care calatoreau pe calea aerului catre Italia au trait momente cumplite in dimineata zilei de joi, 4 ianuarie. Potrivit unor informatii furnizate de calatori, un avion Blue Air care efectua zborul OB 2945, care a decolat azi dimineata din Bacau, la ora 8,50, cu destinatia Catania,…

- Un român a fost gasit mort, cu capul și brațele taiate, la începutul lunii decembrie, într-o padure din Catania. Oamenii legii cred ca mutarea cadavrului în padure a fost gândita în scop strategic, deoarece crima a avut loc în alta parte. Carabinierii…

- Fata si tatal ei au fost scosi constienti din locuinta in flacari, de vecini. Femeia, de asemenea constienta, a fost scoasa de pompierii militari sositi la fata locului. Tatal si fata au fost transportati la Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc. Mama a primit ajutor la fata locului…

- OrtodoxeSfintii 20.000 de Mucenici din Nicomidia; Sf. Sfintit Mc. Gligherie preotulGreco-catoliceSf. 20.000 m. arsi de vii in NicomidiaRomano-catoliceSS. Prunci nevinovati, m.Sfintii 20 000 Mucenici din Nicomidia sunt pomeniti in calendarul crestin…

- Barbatul gasit mort, cu capul si bratele taiate, intr-o padure de pini din Catania, se numeste Costel Ciobanu si este din Vaslui. Sora acestuia a mers, inainte de Craciun, in Italia, unde a facut testul ADN, iar rezultatele au aratat ca suspiciunile erau adevarate.

- Sfanta Iesle, sau reprezentarea nasterii Domnului, este unul dintre principalele simboluri ale Craciunului din intreaga lume: o expozitie care prezinta astfel de lucrari, provenite din peste 40 de tari, a fost organizata in premiera la sediul Casa de Italia din Santo Domingo, relateaza EFE. Sunt…

- Se fac ultimele pregatiri pentru masa de Craciun! Cine n-a terminat sarmalele, carnatii sau caltabosi, azi are treaba. Totuși, dupa atata carne de porc, parca merge niste piftie de gaina.

- O poveste parca socasa din filmele de groaza! Din pacate, este cat se poate de reala. Un ambulantier din Sicilia avea o intelegere ascunsa cu o companie de pompe funebre, iar acestia din urma erau conectati la Mafia din Italia. Pactul dintre ei avea la baza suma de 300 de euro pentru fiecare persoana…

