Cadavru în stare avansată de putrefacție, descoperit de un trecător la Pădurea Verde Din primele informații, cel care a facut descoperirea s-a adresat prima data unor polițiști locali, care se aflau in zona. Imediat, aceștia i-au chemat pe polițiști și criminaliști. La ora publicarii acestei știri, zona a fost imprejmuita de anchetatorii care efectueaza primele cercetari. Din pacate, acestea sunt ingreunate de faptul ca trupul celui spanzurat este in stare avansata de putrefacție, zona nefiind circulata. Polițiștii vor incerca sa afle identitatea barbatului descoperit, precum și circumstanțele exacte in care s-a produs moartea acestuia. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

