Business cu cătină în județul Buzău Marius Stanciu este un tanar care are o plantație de catina in Ramnicu Sarat, județul Buzau. Startul lucrarilor a fost dat de acesta in primavara anului 2016, iar suprafața inițiala a fost de 2 ha, pe care a plantat 3.500 de plante. 2019 este primul an de rod, iar Marius spera ca producția sa fie pe masura așteptarilor sale, circa 5 tone. In continuare, tanarul absolvent de Horticultura ne va vorbi despre soiurile folosite, tehnologia de cultivare și desfacerea producției sale. – Care este povestea acestei plantații și de ce ai ales catina? – Dupa absolvirea Facultații de Horticultura, din cadrul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

