- Indicele principal BET al bursei de la Bucuresti, care urmareste evolutia celor mai tranzactionate 15 actiuni, a urcat cu 1,5% in sedinta de joi si a marcat a treia sedinta consecutiva de crestere in conditiile in care vanzarile “brutale” de la inceputul saptamanii pierd din avant, tendinta reflectata…

- BET a crescut cu 1,82%, marti fata de luni, la 7.060,24 puncte, iar BET-TR a urcat cu 1,86%, la 10.412,78 puncte. Singurul indice care a scazut este BET-FI, care include Fondul Proprietatea (FP) si SIF-urile, cu 0,36%, pana la 33.646,11 puncte. Astfel, valoarea totala a tranzactiilor…

- Turism Baile Felix (TUFE), companie listata la bursa de la Bucuresti, a achizitionat un pachet de 555.000 de actiuni SIF Oltenia pe 31 decembrie 2018 la pretul de 2,1155 lei pe unitate, intr-o tranzactie de circa 1,2 milioane de lei, potrivit calculelor ZF pe baza raportarilor de la bursa.

- Indicele SIF-urilor, BET - FI, este singurul care a inchis in crestere sedinta de vineri a Bursei de la Bucuresti iar valoarea totala a tranzactiilor s-a cifrat la 49,78 milioane de lei (10,69 milioane euro), relateaza agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața: Avere uriașa…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar rulajul a fost de aproximativ 88,55 milioane de lei (19 milioane euro).Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat o depreciere de 0,15%, la 8.567,83…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, valoarea tranzactiilor ajungand la 29,24 milioane de lei (6,29 milioane de euro).Pe Piata Reglementata, actiunile Electrica au fost cele mai tranzactionate, generand un rulaj de 5,18 milioane…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de luni, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a apreciat cu 0,12%, ajungand la 8.573,48 puncte, informeaza Agerpres.Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de marti, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a apreciat cu 0,30%, ajungand la 8.641,52 puncte, informeaza Agerpres. Indicele BET-Plus, care arata evolutia…