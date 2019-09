Stiri pe aceeasi tema

- Economista bulgara Kristalina Georgieva a fost confirmata miercuri in functia de director general al Fondului Monetar International, a anuntat Fondul, devenind prima persoana dintr-o tara emergenta care va conduce institutia financiara internationala, transmite Reuters.

- Reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au anuntat ca au fost inregistrate disparitiile a doua fete din doua localitati din judet, Belcesti si Holboca, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, o fata in varsta de 14 ani din comuna Belcesti a plecat luni dupa amiaza de acasa si nu a…

- Rapperul Kendrick Lamar, in varsta de 32 de ani, si logodnica lui, Whitney Alford, in varsta de 33 de ani, au devenit saptamana trecuta parintii unei fete. Este primul copil pentru cei doi care au o relatie din anii liceului si s-au logodit in aprilie 2015.

- Ilie Nastase a anunțat zilele trecute ca amana nunta cu Ioana Simion , care era programata pe 17 august, insa motivele invocate, se pare, nu au fost cele reale. Ilie Nastase, in varsta de 73 de ani, și Ioana Simion, in varsta de 43 de ani, s-au casatorit civil in luna martie a acestui an și anunțasera…

- Sfanta Hristina s-a nascut in cetatea Tir si a trait in timpul imparatului Septimiu Sever (193-211). A fost fiica lui Urban, reprezentantul imperial al acestei cetati. Cand a ajuns la varsta de doisprezece ani, Sfanta Hristina a fost inchisa de tatal ei intr-un turn. Acesta dorea sa o fereasca de ochii…

- Primul director de zbor al NASA, Chris Kraft, care a jucat un rol esential in Statele Unite in cursa pentru cucerirea spatiului, a murit luni, la varsta de 95 de ani, imediat dupa cea de-a 50-a aniversare a primului pas facut de om pe Luna, a anuntat agentia

- Christopher Columbus Kraft, pe numele sau complet, a ajuns la NASA in 1958. El a fost creatorul centrului de control al NASA din Houston, celebrul "Mission Control", folosit pentru zborurile americane. "Statele Unite au pierdut intr-adevar o comoara nationala astazi odata cu decesul unuia dintre primii…