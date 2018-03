Bulgaria va crea un hub de gaze la Marea Neagra, cu sprijinul Comisiei Europene

Stiri pe aceeasi tema

- "Urmare a stirilor aparute in presa referitoare la proiectul “Magistrala 6. Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (1 Mai – Otopeni)”, facem urmatoarele precizari: Valoarea proiectului este de aproximativ 1,3 miliarde euro (TVA inclus). In acest moment, finantarea…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana (UE) a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500…

- Tentativele de a ,,frana lupta anticorupție” au creat o problema de imagine Romaniei, care acum este considerata, la fel ca Ungaria și Polonia, o țara care ii provoaca dificultați Uniunii Europene, susține consilierul prezidențial Leonard Orban. Diplomatul a mai declarat, la interviurile Libertatea…

- "Activitatea, care se va desfasura in perioada 12-14 martie, reprezinta o oportunitate pentru armonizarea pozitiilor nationale ale statelor membre ale formatului B9 pe subiectele ce se vor regasi pe agenda Summitului NATO din iulie 2018, in special pe consolidarea posturii NATO de descurajare si…

- Un discurs-fluviu, intins pe 28 de pagini, a prezentat Liviu Dragnea auditoroiului de la Congresul PSD: ideile principale ale programului politic al partidului aflat la guvernare. Iata cateva dintre aceste linii directoare: Suveranitatea Romaniei e mai pretioasa decat lupta interna pentru putere si…

- Mai multe state, printre care si a noastra, s-au plans ca produsele vandute in Est sunt mai slabe calitativ decat cele din Occident. Testele facute de Ungaria si Bulgaria au confirmat acest lucru. Unele produse vandute in tari europene au acelasi ambalaj si ingrediente trecute pe eticheta, dar gust…

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- Coloana de automarfare de la granita cu Ungaria, de pe autostrada, a crescut in ultimele 24 de ore, contrar asteptarilor autoritatilor, care considerau ca aceasta se va micsora pana marti, cand traficul ar fi urmat sa revina la normal in PTF Nadlac II. In 24 de ore, respectiv de luni dimineata…

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a efectuat o vizita in Romania, in cursul saptamanii trecute. Deputatul PSD, Liviu Pleoșoianu, susține ca oficialul european a incalcat Codul de conduita al Comisiei Europene in timpul vizitei in Romania și a anunțat ca va depune sesizare…

- Eurodeputatul PSD, Razvan Popa, sustine ca declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, privind posibilitatea conditionarii accesului la fondurile europene de criterii suplimentare, camufleaza intentia CE de a taia din fondurile europene destinate Romaniei.

- Cehia este tara cu cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de 4,5% in Polonia si de 4,6% in Romania. In Austria, rata somajului a fost in ianuarie…

- Daca vrem sa folosim in continuare carbunele ca sursa pentru producerea energiei, atunci Romania trebuie sa plateasca pentru a se conforma conditiilor de mediu, a fost mesajul pe care ni l-a transmis miercuri comisarul european pe probleme de energie, Miguel Arias Canete. Inasprirea…

- Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 60 de milioane de euro de la BERD pentru coridorul de transport BRUA. Transportatorul national de gaze Transgaz a anuntat contractarea unui imprumut de 278 de milioane lei, echivalentul a 60 milioane euro, pentru construcția…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Romania va cere Comisiei Europene prelungirea din 2021 pana in 2024 a termenului pana la care termocentralele pe carbune se pot conforma noilor cerinte europene de mediu, a declarat, joi, secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan. Citeste si: Guvernul atrage CRITICI DURE: 'Dupa…

- OMV Petrom a participat la licitatia organizata de companiile de transport al gazelor din Romania si Ungaria (Transgaz si FGSZ) pentru rezervarea unei capacitati de transport al gazelor de aproximativ 4 miliarde mc gaze/an, prin conducta BRUA, insa a pierdut in fata a trei companii unguresti. In acest…

- Romania este al treilea producator european de gaz, al treilea de petrol si ocupa locul cinci la productia de carbune si cu toate acestea, ocupa abia locul 13 ca producator de energie electrica. Anul trecut, pe fondul unui consum de energie ridicat, s-a importat energie electrica. Este clar ca avem…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania,…

- Comisia Europeana a dat, miercuri, publicitatii o serie de propuneri cu privire la urmatorul buget al Uniunii Europene, care includ taieri de fonduri in anumite domenii si noi surse de venituri care sa acopere golul aparut in urma Brexit-ului, adaugand ca fondurile de la UE ar trebui conditionate de…

- Romexpo va așteapta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, care va avea loc intre 22 și 25 februarie, in noile pavilioane expoziționale, B1 și B2. Ajuns la cea de-a 39-a editie, evenimentul prezinta publicului larg cele mai avantajoase pachete de vacanța catre destinații fascinante…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Noul sef de la Energie, Anton Anton, a prezentat presei centrale prioritatile si viziunea sa in ceea ce priveste sistemul energetic national. Prezent, joi, la conferinta „Finantarea eficientei energetice in Romania, Ungaria si Bulgaria”, organizata de Comisia Europeana in…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat ca, din cauza supraaccizei la carburanti, tarifele vor fi majorate cu aproximativ 20%, ceea ce va duce la o crestere a preturilor atat pentru produsele de stricta necesitate, cat si pentru transportul public. „UNTRR atrage atentia…

- Noul ministru al energiei, Anton Anton, sustine ca toate prioritatile sale sunt legate de investitii. "Hai sa ne apucam de treaba! Orice banut pe care il am il voi baga in investitii", a declarat joi ministrul, cu ocazia conferintei "Finantarea eficientei energetice in Romania, Ungaria si Bulgaria",…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 15 milioane de euro catre Libra Internet Bank, cel mai nou partener din Romania, pentru a creste sprijinul oferit intreprinderilor mici si mijlocii, a anuntat miercuri Matteo Patrone, Director Regional BERD pentru Romania…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, vineri, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca nu isi da seama ratiunea pentru care Comisia Europeana a transmis scrisoarea in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea legilor justitiei din Romania, subliniind…

- Liderul PSD a reacționat dupa raspunsul dur al Comisiei Europene, anunțand ca in zilele urmatoare va prezenta o „minciuna transmisa oficial” din Romania.„Inseamna ca e foarte bine. Noi, de exemplu, o sa prezentam zilele urmatoare o miciuna transmisa oficiala de aici și cred ca este bine sa…

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, într-o interventie la televiziune de știri, ca în acest moment "Comisia Europeana bate câmpii", referitor la scrisoarea semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte…

- 29 de echipaje din Romania, Bulgaria și Ungaria vor lua startul celei de-a XI-a ediții a raliului „Winter Rally Covasna”. Evenimentul incepe astazi și se va desfașura pana in 21 ianuarie (a.c.), fiind organizat de Clubul „Auto Crono”, cu sprijinul DRE Racing Team Covasna și sub tutela Federației Romane…

- Violeta Stoica Europarlamentarul Laurențiu Rebega, vicepreședinte al Grupului Europa Națiunilor și Libertații, prahovean la origine, se arata revoltat de modul in care Comisia Europeana privește problema migranților care incearca sa intre in Uniunea Europeana prin Marea Neagra. De altfel, deși problema…

- Premierul Japoniei Shinzo Abe a cerut țarilor baltice sa sprijine presiunile internaționale asupra Coreii de nord, care în acest moment e o amenințare pentru comunitatea internaționala. Abe a facut aceasta solicitare în capitala lituaniana Vilnius. Luni, Shinzo Abe pleaca spre…

- Romania inregistreaza una dintre cele mai mici rate cu privire la cetatenii care sunt fericiti sa traiasca in propria tara, doar 67%, fiind aproape la egalitate cu Bulgaria, care are 66%. Tara cu procentul cel mai mic de cetateni fericiti este Ungaria, avand o rata de 62%, potrivit unui barometru publicat…

- In 2016, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat 4,9% din cheltuielile totale de consum pentru imbracaminte și incalțaminte. Asta inseamna o cheltuiala totala de 395,4 miliarde euro sau echivalentul a 800 de euro pe cap de locuitor UE. De altfel, la nivel european, cheltuielile anuale pentru…

- In trimestrul III 2016, Romania s-a situat pe primul loc intre statele membre UE in ceea ce priveste cresterea costului orar al muncii (+16,5% nominal fata de aceeasi perioada a anului precedent), potrivit datelor publicate de Eurostat. Podiumul a fost completat de vecinele noastre Ungaria (+12,6%)…

- Romania a cheltuit doar 2% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 936,3 milioane euro, iar state precum Bulgaria și Polonia au avut 9%, respectiv 8%, potrivit datelor Comisiei Europene, citate de Agerpres. Cea mai mare parte a sumei cheltuite a fost prin Fondul de Coeziune, respectiv…

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Actiunile Uniunii Europene pentru eventuala sanctionare a Poloniei reflecta tensiunile intre statele vest si est-europene, comenteaza cotidianul Financial Times, observand ca din grupul tarilor estice criticate pentru subminarea principiilor democratice fac parte si Ungaria, Bulgaria si Romania.…

- România, Ungaria, Polonia, Bulgaria sunt câteva dintre țarile estice, enumerate într-un editorial al Financial Times, în care independența justiției este pusa în pericol. "Daca acest conflict nu va fi rezolvat cât mai curând, s-ar putea ca cea…

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- In cadrul Comisiei pentru Agricultura și Pescuit a Comisiei Europene care a avut loc in perioada 11-12 decembrie la Bruxelles, cota de pescuit la calcan, pentru Romania din Marea Neagra a fost majorata de la 43 tone in anul 2017 la 57 tone pentru anul 2018. Creșterea cotelor a fost obținuta in urma…