- Bugatti a prezentat vineri, la saptamana auto de la Monterey, California, cea mai puternica supermasina de pana acum a companiei, modelul de 10 milioane de dolari numit Centodieci, dotat cu un propulsor de 1.600 de cai putere care ajunge de la 0 la 100 de kilometri pe ora in doar 2,4 secunde, relateaza…

- Automobilul Aston Martin DB5 care se identifica cu personajul James Bond a fost vandut la licitatie. Masina i-a apartinut lordului Bamford si a fost folosita in campania de promovare a peliculei din seria James Bond. Pretul atins la licitatia care a avut loc in California a transformat masina in cel…

- Anul acesta Bugatti aniverseaza 110 ani de la inființarea companiei, iar pentru a marca acest moment intr-un mod special, oficialii constructorului din Molsheim au prezentat un model cu totul și cu totul special. Numele acestuia este Centodieci și a fost inspirat de celebrul EB110, model lansat in urma…

- Fostul presedinte peruan, Alejandro Toledo, a fost arestat in Statele Unite. Autoritatile din Peru il acuza de coruptie. Alejandro Toledo, care a fost presedinte al statului Peru din 2001 pana in 2006, se mutase de cativa ani in California.

- Razvan Lucescu a plecat de la PAOK Salonic dupa ce a reusit sa castige titlul si cupa cu echipa elena. De 34 de ani nu mai reusise PAOK sa castige campionatul in Grecia. Razvan Lucescu, OUT de la PAOK. Soc in Grecia Al Hilal i-a platit clauza de reziliere de 2 milioane de euro si il…

- Un automobil Aston Martin DB5, din 1965, special imbunatațit cu diverse accesorii - precum scut antiglonț și mitraliere - pentru a fi folosit de personajul James Bond este scos la licitație, fiind evaluat la 4-6 milioane de dolari, potrivit MEDIAFAX.Licitația, organizata de casa Sotheby's,…

- Pentru sansa de a lua masa cu renumitul investitor american Warren Buffett, al treilea cel mai bogat om din lume, un ofertant anonim a fost dispus sa plateasca o suma record de 4,57 milioane de dolari, informeaza Financial Times potrivit Agerpres. Licitatia online, gazduita de platforma eBay,…

- 2.125.000 de dolari - atat costa cel mai scump medicament aflat in prezent pe piata, abia lansat de o companie elvetiana.Este vorba de un tratament revolutionar pentru atrofia musculara spinala. Boala afecteaza unul din fiecare 10 mii de bebelusi, care se nasc fara posibilitatea de a-si controla muschii.