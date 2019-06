Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Buda, șeful Poliției Romane, a declarat ca Poliția Romana nu a mai achiziționat cartușe din 2016 intrucat acordul-cadru pentru achiziție a fost contestat de mai multe ori, insa exista resurse, un polițist avand doua sesiuni pe an. Buda spune ca polițiștii nu sunt niciodata pregatiți, potrivit…

- Liderul Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP) Timiș, Cristian Danciu, a vorbit astazi la "Adriana Nedelea LA FIX" despre schimbarile menite sa ușureze munca polițiștilor și sa le ofere mai multa siguranța in timpul misiunilor, dupa tragedia de duminica. Concluzia sa a fost ca nu s-a schimbat…

- Barbatul care a ucis un politist in apropiere de Timisoara a fost prins Foto arhiva Barbatul care a ucis un politist în apropiere de Timisoara a fost prins în aceasta dimineata, dupa doua zile de cautari. Sute de oameni ai legii au fost mobilizati pe urma fugarului. E…

- Politistii din Lugoj participa in aceasta saptamana la o noua actiune de amploare care este coordonata de la Bucuresti. Conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa, Politia Romana desfasoara actiunea TRUCK & BUS, pentru verificarea activitatilor de transport public de…

- Politia Romana recomanda celor care calatoresc cu trenul sa aiba grija la bagaje, la bani si la acte. Politistii de la transporturi vor patrula in trenuri si gari, pentru siguranta tuturor.Daca optati pentru o calatorie cu trenul, tineti cont de cateva recomandari ale Politiei Romane:Fiti in permanenta…

- „Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare (peste 90%), ce pot pune in pericol viata! In momentul…

- Procurorii DIICOT au descoperit o a doua șalupa cu droguri in Delta Dunarii, unde in aceasta perioada are loc una dintre cele mai mari operațiuni antidrog. In ambarcațiune au mai fost gasite doar trei kilograme de cocaina. Anchetatorii au indicii potrivit carora traficanții ar fi ascuns alte sute de…

- Politistii au avut in 2018 peste 950.000 de interventii la evenimente, au aplanat aproximativ 122.000 de stari conflictuale si au raspuns la peste 783.000 de solicitari venite prin 112 - este bilantul IGPR pe anul trecut. "Pentru ca viata are prioritate, vorbim, pentru anul trecut, de…