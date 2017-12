Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de rujeola continua in tara noastra. Saptezeci de cazuri noi de s-au inregistrat in ultima saptamana. Jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la...

- Sub sloganul „Simte magia Craciunului” un oras din Romania se aliniaza celor mai mari orase europene, precum: Viena, Budapesta sau Praga, dar si celor romanesti: Sibiu, Cluj-Napoca sau Bucuresti, in intentia de a reda magia si spiritul sarbatorilor de iarna, pe toata perioada lunii decembrie.

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara sunt asteptati sa protesteze miercuri, in Piata Victoriei, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane, potrivit COTAR. “Confederatia Operatorilor…

- Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti a demarat, marti, o ancheta interna, dupa ce in spatiul public a aparut un clip in care o manea este filmata in interiorul facultatii.

- Compania Elbit Imaging, care detine 98,2% din actiunile complexului hotelier Radisson din Capitala, a semnat vanzarea pachetului contra sumei de 169,2 milioane de euro, potrivit unui anunt de pe bursa. Potrivit datelor ZF, Revetas Capital, un fond de investitii fondat si administrat de Eric…

- Noi proteste sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri.

- Potrivit unei harți interactive privind antreprenoriatul in Romania, lansata de o agenție de marketing din Timișoara, doar in București și in alte doua județe sunt inregistrate peste 30.000 de companii. Pe primul loc se afla Capitala, unde iși desfașoara activitatea peste 140.000 de firme, dintre care…

- Un autotursim al Politiei Capitalei a fost implicat, vineri, intr-un accident rutier. Accidentul s-a produs pe strada Berzei, din Capitala, dupa ce autoturismul Politiei Capitalei a patruns intr-o intersectie, fiind lovit de un autoturism taxi, potrivit NEWS.RO. Taximetristul sustine insa ca masina…

- Bolnavul in varsta de 36 de ani a fost informat ca se numara printre bolnavii carora li se va face transplant in tara, la Spitalul „Sf. Maria" din Capitala. Unitatea medicala ar putea incepe activitatea de transplant pulmonar la inceputul anului 2018. „Eu nu o sa fac operatia la Spitalul AKH din Viena.…

- FC Viitorul a organizat petrecerea de final de an. Trupa lui Hagi, dezlanțuita inainte de meciul cu FCSB. Campioana Romaniei a sarbatorit, marți seara, cel mai bun an din istoria clubului, alaturi de jucatori, staff-ul tehnic și administrativ fiind prezenți toți ceilalți care au contribuit la obținerea…

- Pentru cei care nu sunt practicanti ai sporturilor de iarna sa stie sigur ca vor sta la munte iarna aceasta, avem noi cateva idei pentru concediul de sarbatori. Indiferent ca aveti o vacanta de saptamani sau doar cateva zile de concediu, o excursie nu strica! Daca unele capitale precum Budapesta, Viena…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a declarat ca statul sau ii este recunoscator presedintelui SUA pentru decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, se arata intr-un comunicat al Ambasadei statului Israel la Bucuresti.

- Regiunea de Nord-Vest a României ocupa locul cinci în clasamentul celor mai performante regiuni sau orase din Europa, iar Bucuresti detine pozitia 16 din 20 în clasamentul realizat de Milken Institute pe baza analizei locurilor de munca, a

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului.Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de…

- Primarii din Bucuresti, Cluj si Brasov ar trebui sa dea un telefon primarului din Oradea si sa-l intrebe cum a reusit sa transforme piata Unirii din Oradea, piata centrala a orasului pe modelul celor din Viena sau Budapesta.

- De vineri incepand, de Ziua Nationala, Capitala va fi mai luminoasa si mai vesela, cel putin in ochii celor care abia asteapta perioada Sarbatorilor, cu tot ce inseamna ornamente care fac trimitere la Craciun. Peste cateva ore, mai exact la 19 si 10 minute, din Piata Constitutiei, acolo unde se va si…

- Ambasadorul SUA, cu ocazia Zilei Naționale: Toate urarile de bine și felicitarile noastre Romaniei! Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Hans Klemm, a transmis Romaniei toate urarile de bine cu ocazia Zilei Naționale, evocand totodata sacrificiul eroilor care au murit pentru țara lor.…

- Peste 150.000 de turisti sunt asteptati sa isi petreaca minivacanta cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie in tara, cele mai cautate locuri fiind statiunile montane si cele balneoclimaterice, dar si turismul rural, unde aproape toate locurile de cazare sunt ocupate, spun consultantii si jucatorii…

- Timișoara este pe lista scurta a orașelor unde Ikea va deschide urmatorul magazin din Romania. Unul dintre oficialii companiei a anunțat ca urmatoarele doua unitați se vor deschide in capitala Banatului și la Brașov, urmand și alte orașe mari. In prezent, Ikea lucreaza la deschiderea unei…

- Bucureștiul este singura capitala europeana care nu este legata prin autostrada de niciun alt oraș important de pe continent. Și legaturile feroviare lasa de dorit. Din București pleaca trei autostrazi, însa toate trei se opresc dupa maximum 225 km, cât are cea spre Constanța (Autostrada…

- Numaram zilele pana intram in minivacanta de 1 Decembrie, iar litoralul Marii Negre se afla in topul destinatiilor preferate de romani, top in care conduc detasat statiunile montane. Cei care au avut posibilitatea sa-si ia mai multe zile de concediu au optat pentru destinatii exotice, sau pentru cele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intenționeaza sa puna "stop" mașinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulația, ci și polueaza aerul pe care il respira bucureștenii, cu consecințe grave asupra sanatații. "Traim…

- Pe Cristina Stamate, publicul a vazut-o la teatru cu aceeași coafura, de ani de zile, cu coc și cu un breton impecabil. Actrița Cristina Stamate a murit luni dimineața, 27 noiembrie, la varsta de 71 de ani. Era internata la Spitalul Floreasca din Capitala. Vedeta a incetat din viața la numai o zi dupa…

- Cea mai ieftina locuința de vanzare in zona Kiseleff, una dintre cele mai exclusiviste din Capitala unde prețul mediu de vanzare solicitat de proprietari ajunge la 2.600 de euro, este o garsoniera pe care o poți cumpara cu doar 28.000 de euro. Garsoniera are o suprafața utila de 20 de mp și se afla…

- Andreea produce legume, fructe si mezeluri la ferma ei din judetul Giurgiu. Are un magazin online unde primeste comenzi pentru alimentele certificate, dar de curand a descoperit o noua metoda prin care sa isi duca produsele mai aproape de clienti. Posteaza in grupurile de Facebook ale mai multor…

- Noua zile pe an - este timpul pe care il petrec șoferii blocați in trafic in București, cel mai aglomerat oraș din Europa din cauza infrastucturii deficitare și a numarului uriaș de mașini, potrivit agenției spaniole EFE, preluata de...

- Lantul de cafenele Ted’s Coffee, detinut de antreprenorul roman Vasi Andreica, prin compania Anvas Trading, a ajuns la 12 unitati in Bucuresti, Ploiesti si Sibiu si intentioneaza sa cucereasca si Brasovul, cu o noua locatie in mallul in constructie al israelienilor de la AFI Europe.

- Totodata, membrii Senatului UMF au cerut Ministerului Sanatatii sa dispuna rezilierea contractelor "ilegale" incheiate cu Universitatea privata "Titu Maiorescu". "Membrii Senatului UMF 'Carol Davila' din Bucuresti isi exprima ingrijorarea si nedumerirea fata de ilegalitatile intreprinse…

- Prima rezervare pentru mini-vacanța de 1 Decembrie 2017 a fost facuta in luna Februarie. Deși prima rezervare pentru minivacanța de 1 Decembrie a fost inregistrata inca din luna Februarie a acestui an și avea ca destinație Milano, estimarile Vola.ro spun ca peste 30% dintre rezervarile pentru aceasta…

- Directorul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), Paul Anghel, a afirmat ca, in urma unui control, la un hypermarket din Bucuresti s-au depistat 108 kilograme de citrice pe a caror eticheta de productie apare E233, o substanta care, folosita in cantitati peste medie, poate cauza…

- Viena, Koln, Strasbourg, Praga si multe alte orase din Europa se transforma in perioada sarbatorilor de iarna in taramuri de poveste, gratie pietelor de Craciun care atrag anual milioane de vizitatori.

- Interul Cristina Neagu, de la CSM Bucuresti, ocupa locul III in clasamentul golgeterilor Ligii Campionilor la handbal, dupa patru etape derulate din faza grupelor, ultimul meci din runda a IV-a avand loc luni seara. Cristina Neagu are 28 de goluri marcate in patru partide. Prima pozitie este detinuta…

- Apartamentele din Bucuresti s-au ieftinit, iar cele din restul tarii s-au scumpit, per ansamblu, cu 3,5%, in timp ce atat casele din Capitala, cat si cele din tara s-au scumpit cu 3,7%, respectiv 3,9%, in al treilea trimestru din 2017 fata de trimestrul trecut, potrivit Imobiliare.ro. …

- Un incident mai puțin placut pentru președintele PSD și al Camerei Deputaților pe Aeroportul din Viena chiar in ziua in care protestele #rezist au fost reluate in Capitala.Decizie controversata a ministrului de Interne: Cum vrea Carmen Dan sa schimbe examenul de admitere la Politie El…

- Capitala Romaniei a atras peste 20 de noi retaileri din intreaga lume in principalele centre comerciale din oras si ocupa, alaturi de Praga, prima pozitie in topul regional privind atragerea de noi investitii de profil, se arata intr-o analiza de specialitate.

- Capitala Romaniei a atras peste 20 de noi retaileri din intreaga lume in principalele centre comerciale din oraș și ocupa, alaturi de Praga, prima poziție in topul regional privind atragerea de noi investiții de profil, se arata intr-o analiza de specialitate remisa joi AGERPRES. Nu mai…

- Desi ziua lui a fost sambata, social-democratii s-au adunat sa il serbeze pe Liviu Dragnea luni seara, intr-un club din Bucuresti, parca uitand ca pe 30 octombrie se implinesc doi ani de la tragedia din Colectiv, alt club din Capitala.

- "Eu am fost socata, atunci cand m-am trezit (din coma - n.r.), de cat au suferit parintii mei, si atunci am decis sa lupt mai mult pentru ei si pentru oamenii din jurul meu, nu pentru mine. Mama mea a renuntat la serviciu ca sa ma ajute pe mine. Trebuia sa fie cineva cu mine in permanenta in Belgia…

- Orasul imperial al valsului si al elegantei se afla la aproximativ 1.000 de kilometri de Bucuresti. Viena ofera posibilitati de cazare si distractie pentru toate buzunarele, in orice sezon.

- Incident grav, semnalat de trecatori, pe Splaiul Unirii, din București. Un om fara suflare zacea, inconștient, in apa raului care traverseaza Capitala. ISU București a trimis scafandri la fața locului.

- Nimeni nu vrea sa inchida nicio scoala romaneasca din Ucraina, ne asigura ministrul ucrainean de externe, Pavel Klimkin, care a fost vineri la Bucuresti. Ca si la Budapesta, de unde a venit in Romania, Pavel Klimkin a spus acelasi lucru.

- Preferințele strainilor clasifica fructele dupa specie și geografie. Prunele și strugurii sint preferați de țarile vecine, altele decit CSI, așa ca Romania, Polonia, Cehia, Slovacia, iar de curind și țarile din Europa Occidentala. Iar merele sint exportate preponderent in țarile din est, in special…

- CSM București debuteaza in Liga Campionilor. Daneza Helle Thomsen, antrenoarea campioanei Romaniei, a opinat inaintea primului meci din stagiunea 2017/2018 a Ligii Campionilor la handbal feminin, ca jucatoarele sale au ajuns la un nivel bun de joc care trebuie confirmat in confruntarea cu slovenele…

- Concurența in randul celor peste 20 de orașe din Uniunea Europeana care vor sa gazduiasca sediile Agenției Europene a Medicamentului (EMA) și a Autoritații Bancare Europene (EBA) s-a intensificat sambata, cand au fost evaluate oficial ofertele, transmit Bloomberg și Reuters.In urma planificatei…

- Temele actuale ce privesc sistemul judiciar sunt legate de „arhitectura politica“ a tarii si, mai mult, de traiectoria europeana a Romaniei, a declarat, luni, ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, la deschiderea anului universitar, la Facultatea de Drept din Capitala.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, considera foarte grav faptul ca un camin de batrani functioneaza fara autorizatie emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), referindu-se la stabilimentul din Bucuresti care a fost afectat de un incendiu.Arafat…